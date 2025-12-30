رییس اداره راهداری شهرستان خلخال:
زنجیرچرخ؛ تنها شرط تردد در گردنه الماس محور خلخال به اسالم
رییس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خلخال گفت: خودروهای فاقد زنجیرچرخ در گردنه الماس و سایر گردنههای برفگیر این شهرستان با محدودیت تردد مواجه خواهند شد. به علت ادامه بارش برف همراه با کولاک و یخبندان و محدودیت دید، تردد در گردنه الماس فقط با کمک زنجیرچرخ امکان پذیر است.
به گزارش ایلنا، عباس حقی افزود: با تلاش راهداران خلخال سطح جاده از هر 2 سمت خلخال به اسالم و اسالم به خلخال در حوزه استحفاظی استانهای اردبیل و گیلان برفروبی، بازگشایی و نمکپاشی شده است. شدت باد موجب شده خودروهای مجهز به زنجیرچرخ نیز به کندی از گردنه الماس در این محور عبور کنند.
وی به بازگشایی راههای ارتباطی روستایی شهرستان خلخال اشاره کرده و ادامه داد: با وجود بارش برف، راههای شهری و روستایی این شهرستان باز هستند اما رفتوآمد وسایل نقلیه در اغلب جادهها با زنجیرچرخ در جریان است. شهروندان و مسافران از سفرهای غیرضروری در جاده خلخال به اسالم خودداری کنند.