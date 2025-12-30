خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس اداره راهداری شهرستان خلخال:

زنجیرچرخ؛ تنها شرط تردد در گردنه الماس محور خلخال به اسالم

زنجیرچرخ؛ تنها شرط تردد در گردنه الماس محور خلخال به اسالم
کد خبر : 1734965
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خلخال گفت: خودروهای فاقد زنجیرچرخ در گردنه الماس و سایر گردنه‌های برف‌گیر این شهرستان با محدودیت تردد مواجه خواهند شد. به علت ادامه بارش برف همراه با کولاک و یخبندان و محدودیت دید، تردد در گردنه الماس فقط با کمک زنجیرچرخ امکان پذیر است.

به گزارش ایلنا، عباس حقی افزود: با تلاش راهداران خلخال سطح جاده از هر 2 سمت خلخال به اسالم و اسالم به خلخال در حوزه استحفاظی استان‌های اردبیل و گیلان برف‌روبی، بازگشایی و نمک‌پاشی شده است. شدت باد موجب شده خودروهای مجهز به زنجیرچرخ نیز به کندی از گردنه الماس در این محور عبور کنند.

وی به بازگشایی راه‌های ارتباطی روستایی شهرستان خلخال اشاره کرده و ادامه داد: با وجود بارش برف، راه‌های شهری و روستایی این شهرستان باز هستند اما رفت‌وآمد وسایل نقلیه در اغلب جاده‌ها با زنجیرچرخ در جریان است. شهروندان و مسافران از سفرهای غیرضروری در جاده خلخال به اسالم خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی