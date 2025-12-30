معاون ادارهکل راهداری کردستان خبر داد:
مسدود شدن تمامی محورهای منتهی به سنندج در پی بارش برف و کولاک
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان به بسته شدن محورهای مواصلاتی سنندج اشاره کرده و گفت: با توجه به بارش برف و کولاک شدید تمامی محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان سنندج تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، رامین محمودی افزود: در حال حاضر در تمام محورهای استان کردستان بارش شدید برف و کولاک گزارش شده است. باتوجه به کولاک شدید برف علاوه بر محورهای منتهی به شهرستان سنندج، محورهای سقز - دیواندره، سقز - بانه و سقز - مریوان نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.
وی بر رعایت نکات ایمنی در شرایط فعلی برف و کولاک تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از تمامی شهروندان، رانندگان و کاربران جادهای درخواست میشود به هیچ عنوان وارد محورهای مواصلاتی استان نشوند و در صورت تردد حتما تجهیزات زمستانه به ویژه زنجیرچرخ با خود به همراه داشته باشند.