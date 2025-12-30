مسدود شدن تمامی محورهای منتهی به سنندج در پی بارش برف و کولاک

به گزارش ایلنا، رامین محمودی افزود: در حال حاضر در تمام محورهای استان کردستان بارش شدید برف و کولاک گزارش شده است. باتوجه به کولاک شدید برف علاوه بر محورهای منتهی به شهرستان سنندج، محورهای سقز - دیواندره، سقز - بانه و سقز - مریوان نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی بر رعایت نکات ایمنی در شرایط فعلی برف و کولاک تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از تمامی شهروندان، رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود به هیچ عنوان وارد محورهای مواصلاتی استان نشوند و در صورت تردد حتما تجهیزات زمستانه به ویژه زنجیرچرخ با خود به همراه داشته باشند.

