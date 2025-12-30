فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی شهر مُجِن در شهرستان شاهرود

به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم جدید، مدیران مدارس با هماهنگی و مشورت شورای مدرسه و با توجه به دستورالعمل‌های دقیق و شاخص‌های مصوب، مجاز خواهند بود در صورت مواجهه با شرایط هشدار، نسبت به تعطیلی موقت کلاس‌ها یا کل مدرسه اقدام و آموزش را به شیوه غیرحضوری پیگیری کنند.

این تصمیم بر پایه ماده 107 آیین‌نامه اجرایی مدارس اتخاذ شده است. در شرایطی که ادامه حضور دانش‌آموزان در کلاس یا مدرسه با خطر احتمالی همراه باشد، مدیر مدرسه موظف است با نظر کارشناسان مربوطه و پس از موافقت اداره آموزش و پرورش، نسبت به غیرحضوری شدن یک یا چند کلاس یا کل مدرسه اقدام کند.

همچنین مدیر مدرسه موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تمهیدات لازم برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان را فراهم آورد. دستورالعمل جدید اداره‌کل آموزش و پرورش سمنان، با بهره‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی، شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری را برای تشخیص سطوح هشدار تعیین کرده است.

