به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان، برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم مدارس این استان به قوت خود باقی است و این امتحانات طبق برنامه اعلام شده رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده انجام خواهد شد.

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان همچنین در اطلاعیه خود عنوان کرده است که تمامی بانک‌ها، بیمه‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کردستان، به جز دستگاه‌های امدادی و خدماتی، روز سه‌شنبه 9 دی ماه با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

