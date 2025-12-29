شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای کردستان روزهای 9 و 10 دی ماه / فعالیت ادارات با 2 ساعت تأخیر در روز سهشنبه
با تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان و موافقت استاندار، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاههای این استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه 9 و 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانههای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان، برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم مدارس این استان به قوت خود باقی است و این امتحانات طبق برنامه اعلام شده رأس ساعت مقرر در محلهای تعیین شده انجام خواهد شد.
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان همچنین در اطلاعیه خود عنوان کرده است که تمامی بانکها، بیمهها، ادارات و دستگاههای اجرایی استان کردستان، به جز دستگاههای امدادی و خدماتی، روز سهشنبه 9 دی ماه با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز میکنند.