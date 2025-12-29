خبرگزاری کار ایران
تداوم بارش برف و برودت هوا در آذربایجان‌شرقی

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه موج دوم بارش از عصر امروز در استان فعال می‌شود، گفت: فعالیت این سامانه به صورت بارش برف و کاهش محسوس دما خواهد بود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، افزود: بر اساس آخرین نقشه های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای، فعالیت این سامانه از اوایل روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و بعد از ظهر از جو استان خارج می شود.

وی با اشاره به اینکه با خروج این سامانه، روز چهارشنبه جوی پایدار همراه با کاهش محسوس دما تا ۶ درجه سانتی گراد در استان حاکم خواهد شد، اظهار کرد: احتمال بروز یخبندان، کولاک برف در گردنه ها و لغزندگی جاده‌ها در استان وجود دارد بنابراین رانندگان برای تردد به مناطق کوهستانی و سردسیر احتیاط کنند.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند و مردم نیز در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی کنند.

امیدفر، ادامه داد: از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگر وارد جو استان می شود که فعالیت آن تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و بارش ها به صورت برف همراه با پدیده مه گرفتگی خواهد بود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته هریس با دمای منفی ۹ درجه سانتی گراد سردترین و میانه با دمای هشت درجه گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به منفی هشت و در گرمترین زمان به ۶ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۹ صبح) این شهر منفی سه درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۹ درجه کاهش یافته است.

