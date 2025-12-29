به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یا تغییر ساعت کاری فعالیت‌های آموزشی در زمان برودت هوا و یا بارش برف با هماهنگی مدیریت بحران و فرمانداران سطح استان همچنین مشورت با آموزش و پرورش انجام خواهد شد، اظهار کرد: سعی خود را بکار خواهیم گرفت که اطلاع رسانی به ساعاتی پایانی روز موکول نشود.

وی در ادامه با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی کاهش محسوس دما و بارش برف در استان، از خانواده‌ها و جامعه هدف به‌ویژه والدین دانش‌آموزان خواست پیش از عزیمت صبحگاهی، آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی استانداری را دنبال کنند.

