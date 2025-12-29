خبرگزاری کار ایران
مدیریت بحران البرز:

اطلاعیه‌های رسمی را پیش از خروج از خانه دنبال کنید

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بر لزوم پیگیری اطلاعیه‌های رسمی در روزهای سرد و برفی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یا تغییر ساعت کاری فعالیت‌های آموزشی در زمان برودت هوا و یا بارش برف با هماهنگی مدیریت بحران و فرمانداران سطح استان همچنین مشورت با آموزش و پرورش انجام خواهد شد، اظهار کرد: سعی خود را بکار خواهیم گرفت که اطلاع رسانی به ساعاتی پایانی روز موکول نشود.

وی در ادامه با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی کاهش محسوس دما و بارش برف در استان، از خانواده‌ها و جامعه هدف به‌ویژه والدین دانش‌آموزان خواست پیش از عزیمت صبحگاهی، آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی استانداری را دنبال کنند.

