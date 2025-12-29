به گزارش ایلنا از البرز، شهباز محمودی، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، با تشریح جزئیات کشف یک اثر تاریخی کم‌نظیر در شهرستان نظرآباد اظهار کرد: در جریان بازدید میدانی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان و با همکاری نیروی انتظامی نظرآباد، قطعه‌ای سفال تاریخی در محل دپوی خاک یک پروژه عمرانی شناسایی شد که بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت اقدام سریع در حفظ آثار تاریخی افزود: خوشبختانه خاک‌های دپو شده توسط مجری پروژه جابه‌جا یا پراکنده نشده بود و همین موضوع امکان بررسی دقیق‌تر را برای کارشناسان باستان‌شناسی فراهم کرد. در ادامه، طی کاوش‌های اولیه چند قطعه سفال، کاشی و بقایای استخوانی کوچک کشف و برای بررسی‌های تخصصی به اداره میراث فرهنگی نظرآباد منتقل شد.

معاون میراث فرهنگی البرز تصریح کرد: پس از شست‌وشو و پاکسازی اولیه آثار، بررسی‌های کارشناسی نشان داد که قطعات سفال مکشوفه مربوط به دوره ایلخانی است و بر روی دو قطعه از آن‌ها نوشته‌هایی قابل مشاهده است که از نظر تاریخی و پژوهشی اهمیت ویژه‌ای دارد.

محمودی با بیان اینکه این نخستین بار است که نمونه‌ای از سفال‌نوشته در استان البرز شناسایی می‌شود، گفت: تا پیش از این، هیچ سندی از وجود سفال‌نوشته‌های تاریخی در این استان در دست نبود و این کشف می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای مطالعات باستان‌شناسی و تاریخی البرز فراهم کند.

وی افزود: وجود نوشته بر روی سفال‌ها، علاوه بر ارزش هنری، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زیست، مناسبات اجتماعی و فرهنگی مردم این منطقه در دوره ایلخانی ارائه دهد و نقش البرز را در تحولات تاریخی آن دوران روشن‌تر کند.

معاون میراث فرهنگی البرز در پایان با تأکید بر نقش همکاری میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: این موفقیت نتیجه تعامل مؤثر یگان حفاظت میراث فرهنگی، کارشناسان باستان‌شناسی و نیروی انتظامی است. بدون دقت و حساسیت این مجموعه‌ها، احتمال آسیب یا از بین رفتن این آثار وجود داشت و نتایج تکمیلی بررسی‌های کارشناسی در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

