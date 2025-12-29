سعید احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با ارائه گزارشی از شاخص‌های جمعیتی استان در ۹ ماهه سال جاری گفت: در این بازه زمانی، ۳۲ هزار و ۸۰ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۸۳۲ نوزاد پسر و ۱۵ هزار و ۲۴۸ نوزاد دختر بوده‌اند.

وی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۲۰ هزار و ۱۰۹ مورد مربوط به مناطق شهری و ۱۱ هزار و ۹۷۱ مورد مربوط به مناطق روستایی است.

احمدی گفت: نسبت جنسی ولادت در این مدت ۱۱۰ بوده که بیانگر غلبه تولد نوزادان پسر نسبت به دختران است.

وی با اشاره به آمار چندقلوزایی در استان اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست امسال، ۶۶۴ مورد تولد دوقلو و ۳۸ مورد تولد سه‌قلو در آذربایجان‌غربی ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همچنین درباره آمار فوت گفت: در این مدت ۱۴ هزار و ۱۱۱ واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۷ هزار و ۴۰۰ نفر مرد و ۶ هزار و ۷۱۱ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۹ هزار و ۵۳۶ نفر از فوت‌شدگان ساکن مناطق شهری و ۴ هزار و ۵۷۵ نفر ساکن مناطق روستایی بوده‌اند.

وی آمار ازدواج‌های ثبت‌شده در ۹ ماهه امسال را ۱۶ هزار و ۵۸۶ مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۶۳۴ ازدواج در مناطق شهری و ۲ هزار و ۹۵۲ ازدواج در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

احمدی در ادامه با اشاره به آمار طلاق گفت: در این مدت ۶ هزار و ۱۶۵ واقعه طلاق در استان ثبت شده که ۵ هزار و ۳۸۱ مورد در شهرها و ۷۸۴ مورد در روستاها رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی درباره وضعیت صدور کارت هوشمند ملی نیز اظهار کرد: از مجموع جمعیت واجد شرایط استان به تعداد ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۶۶۳ نفر، بیش از ۹۹.۵ درصد معادل ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۳ نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون ۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۶۶ کارت صادر و تحویل شده است.

وی در پایان با اشاره به انباشت بیش از ۱۳ هزار کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان استان، از شهروندان خواست با استفاده از کد دستوری #‎*۶۰۹۰۴‎، مراجعه به سایت ncr.ir یا سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir وضعیت کارت خود را پیگیری کرده و برای دریافت آن اقدام کنند.

انتهای پیام/