رفع انسداد محورهای باغملک–ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار / تردد در راه‌های خوزستان عادی است

رفع انسداد محورهای باغملک–ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار / تردد در راه‌های خوزستان عادی است
با تلاش مستمر نیروهای راهداری و انجام گشت‌های میدانی در محورهای مواصلاتی استان خوزستان، انسداد ایجادشده در محورهای باغملک–ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار برطرف شد و هم‌اکنون تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان بدون مشکل در جریان است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، با تلاش مستمر نیروها و گشت‌های راهداری در سطح محورهای مواصلاتی، انسداد محورهای باغملک –ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار برطرف شده و هم‌اکنون تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان جریان دارد.

بر اساس این گزارش، از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود با توجه به هشدارهای هواشناسی، ضمن رعایت احتیاط لازم در تردد، پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

 

