روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس برخی شهرستان‌های استان اردبیل روز 8 دی ماه

فعالیت غیرحضوری مدارس برخی شهرستان‌های استان اردبیل روز 8 دی ماه
کد خبر : 1734431
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و سرمای هوا، در فرایند فعالیت آموزشی مدارس برخی نواحی این استان برای روز دوشنبه 8 دی ماه محدودیت‌هایی اعمال شده است.

به گزارش ایلنا، به دلیل بارش برف و برودت هوا، در شهرستان خلخال فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها نیز در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.  

در شهرستان‌های شاهرود، گرمی و انگوت فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها، و همچنین در شهرستان‌های کوثر و نیر فقط در بخش روستایی فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها، غیرحضوری خواهد بود.

بر اساس اطلاعیه روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل، در شهرستان لاهرود، مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها با 2 ساعت تأخیر و از ساعت 9:30 صبح فعالیت‌های آموزشی خود را در کلاس‌های درس آغاز خواهند کرد.

در اطلاعیه روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل آمده است که با اعلام تعطیلی مدارس در برخی شهرستان‌ها، نواحی و مناطق این استان، تمامی مدارس استثنایی آن شهرستان، ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

