به گزارش ایلنا، به دلیل بارش برف و برودت هوا، در شهرستان خلخال فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها نیز در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

در شهرستان‌های شاهرود، گرمی و انگوت فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها، و همچنین در شهرستان‌های کوثر و نیر فقط در بخش روستایی فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها، غیرحضوری خواهد بود.

بر اساس اطلاعیه روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل، در شهرستان لاهرود، مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها با 2 ساعت تأخیر و از ساعت 9:30 صبح فعالیت‌های آموزشی خود را در کلاس‌های درس آغاز خواهند کرد.

در اطلاعیه روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل آمده است که با اعلام تعطیلی مدارس در برخی شهرستان‌ها، نواحی و مناطق این استان، تمامی مدارس استثنایی آن شهرستان، ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

