مدارس و دانشگاههای چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه غیرحضوری شد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: براساس مصوبه شورای مدیریت بحران به علت بارش سنگین برف و سرمای هوا فعالیت همه مقاطع تحصیلی و دانشگاههای این استان در روز دوشنبه هشتم دیماه غیرحضوری و کودکستانها نیز تعطیل اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، کیانوش نادری اظهارداشت: همچنین براساس این مصوبه فعالیت دستگاههای اجرایی و بانکهای چهارمحال و بختیاری نیز در روز دوشنبه با یکساعت تاخیر آغاز میشود.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان و آزمونهای دانشگاههای پیامنور چهارمحال و بختیاری بدون هیچگونه تغییر و مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل برگزار میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: براساس این اطلاعیه، همه امتحانات داخلی مدارس متوسطه لغو و با توجه به برنامهریزی آن مدرسه در زمان دیگری برگزار میشود.