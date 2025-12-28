به گزارش ایلنا، کیانوش نادری اظهارداشت: همچنین براساس این مصوبه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های چهارمحال و بختیاری نیز در روز دوشنبه با یک‌ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان و آزمون‌های دانشگاه‌های پیام‌نور چهارمحال و بختیاری بدون هیچ‌گونه تغییر و مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده از قبل برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: براساس این اطلاعیه، همه امتحانات داخلی مدارس متوسطه لغو و با توجه به برنامهریزی آن مدرسه در زمان دیگری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/