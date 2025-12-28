خبرگزاری کار ایران
فعالیت غیرحضوری مدارس برخی شهرستان‌های استان مرکزی روز 8 دی ماه

ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بارش برف، برودت هوا و شرایط جوی، فعالیت آموزشی مدارس برخی شهرستان‌های این استان روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزاری می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی آمده است که در شهرستان دلیجان، فعالیت آموزشی مدارس دهستان‌های جاسب، جوشق و هستیجان در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح به صورت غیرحضوری خواهد بود و آموزش‌ها در سامانه شاد اجرایی خواهد شد.

در این اطلاعیه عنوان شده است که در شهرستان خمین، فعالیت آموزشی مدارس روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. همچنین تمامی مدارس شهری شهرستان خمین با یک ساعت‌ونیم تأخیر و از ساعت 9 صبح فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی آمده است که در شهرستان شازند نیز مدارس مقطع ابتدایی و پیش‌دبستانی‌ و مهدهای کودک با یک ساعت‌ونیم تأخیر و از ساعت 9 صبح فعالیت‌های آموزشی خود را در مدارس و مراکز آموزشی آغاز خواهند کرد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در ارتباط با فعالیت مداری صادر شده است، عنوان شده که امتحانات مقطع متوسطه دوره‌های اول و دوم در روز دوشنبه 8 دی ماه به قوت خود باقی است و طبق برنامه قبلی رأس ساعت و تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.

