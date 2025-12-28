خبرگزاری کار ایران
بازپس‌گیری 5 شی‌ء تاریخی از قاچاقچیان در آبدانان ایلام

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان گفت: یک سوداگر میراث‌فرهنگی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد. با هوشیاری مأموران پلیس، 5 قلم شی‌ء تاریخی و 2 دستگاه فلزیاب (گنج‌یاب) از مخفیگاه این متهم کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد احمدی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی فردی در زمینه خرید و فروش آثار باستانی در سطح شهرستان آبدانان، رسیدگی به پرونده در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی به روند اجرای عملیات پلیسی در ارتباط با این پرونده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مأموران پس از انجام بررسی‌های نامحسوس و اطمینان از صحت گزارش‌ها، با هماهنگی مقام قضایی به مخفیگاه متهم وارد شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان اظهار داشت: در بازرسی دقیق از خانه این متهم، علاوه بر کشف 5 قلم اثر تاریخی ارزشمند، 2 دستگاه فلزیاب (گنج‌یاب) که برای جستجوی غیرمجاز آثار باستانی کاربرد دارد، پیدا و ضبط شد.

سرهنگ احمدی تصریح کرد: پرونده این متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شده است. میراث‌فرهنگی، هویت تاریخی ملت است و پلیس با هرگونه دست‌درازی و سودجویی در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی بیان داشت: از شهروندان در خواست می‌شود تا برای پاسداری از این سرمایه‌های ملی، در صورت مشاهده هرگونه رفت‌وآمد مشکوک یا حفاری غیرمجاز، موضوع را بی‌درنگ از طریق سامانه تلفنی 110 به پلیس اطلاع دهند.

