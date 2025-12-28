خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین رئیس پلیس راه استان خبر داد:

یک کشته و 5 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در استان بوشهر

یک کشته و 5 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در استان بوشهر
کد خبر : 1734294
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: در جاده ساحلی خورموج، حدفاصل روستای کری، برخورد رخ‌به‌رخ 2 دستگاه پژو پارس به دلیل سبقت غیرمجاز یکی از خودروها رخ داد. در این حادثه راننده یکی از خودروها جان باخت. همچنین 3 سرنشین خودروی مقابل مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول قنبری به وقوع یک سانحه رانندگی دیگر در محورهای مواصلاتی استان بوشهر اشاره داشته و افزود: در حادثه‌ای دیگر در محدوده تونل نخست مسیر سیراف - جم، یک دستگاه خودروی پژو 206 دچار واژگونی شد و در پی این حادثه 2 نفر مصدوم شدند.

وی به تشریح وضعیت 2 حادثه‌دیده این سانحه رانندگی پرداخته و در این خصوص ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه رانندگی دچار شکستگی و دیگری به علت شدت جراحات در وضعیت وخیم و کما قرار دارد، اما خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته است.

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی تداوم شرایط جوی ناپایدار در روزهای آینده و در پی آن لغزندگی و کاهش اصطحکاک سطح جاده‌ها، رانندگان و کاربران جاده‌ای باید با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و توجه کامل به جلو داشته باشند.

قنبری بر ضرورت رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی تأکید داشته و تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سبقت غیرمجاز و احتیاط بیشتر در شرایط بارندگی، نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای و تصادفات دارد.

وی بیان داشت: با وجود بارندگی‌های مناسب در مناطق جنوبی استان بوشهر از جمله دیر، کنگان و عسلویه، هیچ‌گونه آب‌گرفتگی معابر، انسداد محور، ریزش کوه یا حادثه خاصی که موجب اختلال در تردد شود، گزارش نشده است و تردد در محورهای مواصلاتی این استان به صورت عادی جریان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی