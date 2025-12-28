یک کشته و 5 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در استان بوشهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول قنبری به وقوع یک سانحه رانندگی دیگر در محورهای مواصلاتی استان بوشهر اشاره داشته و افزود: در حادثه‌ای دیگر در محدوده تونل نخست مسیر سیراف - جم، یک دستگاه خودروی پژو 206 دچار واژگونی شد و در پی این حادثه 2 نفر مصدوم شدند.

وی به تشریح وضعیت 2 حادثه‌دیده این سانحه رانندگی پرداخته و در این خصوص ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه رانندگی دچار شکستگی و دیگری به علت شدت جراحات در وضعیت وخیم و کما قرار دارد، اما خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته است.

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی تداوم شرایط جوی ناپایدار در روزهای آینده و در پی آن لغزندگی و کاهش اصطحکاک سطح جاده‌ها، رانندگان و کاربران جاده‌ای باید با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و توجه کامل به جلو داشته باشند.

قنبری بر ضرورت رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی تأکید داشته و تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سبقت غیرمجاز و احتیاط بیشتر در شرایط بارندگی، نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای و تصادفات دارد.

وی بیان داشت: با وجود بارندگی‌های مناسب در مناطق جنوبی استان بوشهر از جمله دیر، کنگان و عسلویه، هیچ‌گونه آب‌گرفتگی معابر، انسداد محور، ریزش کوه یا حادثه خاصی که موجب اختلال در تردد شود، گزارش نشده است و تردد در محورهای مواصلاتی این استان به صورت عادی جریان دارد.

انتهای پیام/