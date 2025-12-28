به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز ٧دی در نخستین نشست تخصصی با تعدادی از تولیدکنندگان فرش دستباف افزود: ما باید به تولیدکنندگان این صنعت کمک کنیم تا علاوه بر رفع مشکلات در زمینه تأمین مواد اولیه و تسهیلات مالی، بتوانند به‌طور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.

مجرب با تأکید بر جایگاه راهبردی هنر–صنعت فرش دستباف، تسهیل و تسریع در فعالیت‌های تولید، عرضه و صادرات را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند و معتقد است این مهم از مسیرهایی چون حضور هدفمند در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، توسعه آموزش‌های مرتبط، کاربردی و مستمر برای بافندگان و فعالان زنجیره ارزش فرش، راه‌اندازی فروش آنلاین و ایجاد یک مرکز متمرکز برای ارائه و معرفی فرش دستباف محقق می‌شود؛ مرکزی که در قالب «خانه فرش» و برگزاری رویدادهای هنری فرش دستباف، بتواند پیوند میان هنر، بازار و مخاطب را تقویت کند.

معاون بازرگانی و اقتصادی اداره کل صمت نیز گفت: در سال‌های اخیر، فرش دستباف به‌عنوان یک کالای با ارزش صادراتی در مراکز مختلف تجاری و نمایشگاه‌ها شناخته شده است، اما مشکلاتی در زمینه تعهدات ارزی و نرخ بهره برای این تولیدکنندگان وجود دارد که باید سریع‌تر حل شوند.

وحید رضا محمودزاده در ادامه تأکید کرد: با همکاری بیشتر میان تولیدکنندگان و مسئولین ذی‌ربط، می‌توانیم زمینه‌ساز رشد و توسعه این صنعت با توجه به توانمندی‌های داخلی و پتانسیل‌های صادراتی آن باشیم.

در این نشست، موضوعاتی نظیر تسهیلات ریالی و ارزی، رفع موانع تولید و صادرات فرش دستباف، فروش، تامین مواد اولیه و همچنین افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی و ... در بازارهای جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

