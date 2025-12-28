مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
حمایت از صنعت فرش دستباف از اولویتهای اصلی است
مدیرکل صمت فارس با اشاره به اهمیت صنعت فرش دستباف به عنوان یکی از ارکان فرهنگی و اقتصادی کشور، گفت: فرش دستباف نه تنها بهعنوان یک کالای صادراتی با ارزش، بلکه بهعنوان نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی در سطح جهانی شناخته میشود. بنابراین، حمایت از این هنرصنعت، از اولویتهای اصلی است.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز ٧دی در نخستین نشست تخصصی با تعدادی از تولیدکنندگان فرش دستباف افزود: ما باید به تولیدکنندگان این صنعت کمک کنیم تا علاوه بر رفع مشکلات در زمینه تأمین مواد اولیه و تسهیلات مالی، بتوانند بهطور مؤثرتر در بازارهای بینالمللی رقابت کنند.
مجرب با تأکید بر جایگاه راهبردی هنر–صنعت فرش دستباف، تسهیل و تسریع در فعالیتهای تولید، عرضه و صادرات را ضرورتی انکارناپذیر میداند و معتقد است این مهم از مسیرهایی چون حضور هدفمند در نمایشگاههای داخلی و خارجی، توسعه آموزشهای مرتبط، کاربردی و مستمر برای بافندگان و فعالان زنجیره ارزش فرش، راهاندازی فروش آنلاین و ایجاد یک مرکز متمرکز برای ارائه و معرفی فرش دستباف محقق میشود؛ مرکزی که در قالب «خانه فرش» و برگزاری رویدادهای هنری فرش دستباف، بتواند پیوند میان هنر، بازار و مخاطب را تقویت کند.
معاون بازرگانی و اقتصادی اداره کل صمت نیز گفت: در سالهای اخیر، فرش دستباف بهعنوان یک کالای با ارزش صادراتی در مراکز مختلف تجاری و نمایشگاهها شناخته شده است، اما مشکلاتی در زمینه تعهدات ارزی و نرخ بهره برای این تولیدکنندگان وجود دارد که باید سریعتر حل شوند.
وحید رضا محمودزاده در ادامه تأکید کرد: با همکاری بیشتر میان تولیدکنندگان و مسئولین ذیربط، میتوانیم زمینهساز رشد و توسعه این صنعت با توجه به توانمندیهای داخلی و پتانسیلهای صادراتی آن باشیم.
در این نشست، موضوعاتی نظیر تسهیلات ریالی و ارزی، رفع موانع تولید و صادرات فرش دستباف، فروش، تامین مواد اولیه و همچنین افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی و ... در بازارهای جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.