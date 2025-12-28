روز اضطرار آلودگی هوا صرفاً یک اطلاعیه نیست / وضعیت کیفی هوا از نظر آماری تغییر محسوسی نداشته است

به گزارش ایلنا، قدرت‌اله ابک در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک، افزود: انتظار می‌رود مصوبات روزهای اضطرار به صورت دقیق و اجرایی عملیاتی شود، نه اینکه فقط در حد اعلام هشدار باقی بماند. اینکه وضعیت اضطرار اعلام شود اما در عمل تفاوت محسوسی با روزهای عادی احساس نشود، قابل قبول نیست. هدف از اعلام اضطرار، ایجاد یک تلنگر جدی برای تغییر روند فعالیت‌ها و کاهش آلودگی است.

وی از ارسال نشدن گزارش برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و در این خصوص ادامه داد: در روز اضطرار آلودگی هوا، هر دستگاه اجرایی موظف است گزارش اقدامات خود را به صورت مکتوب ارائه دهد. در این راستا در صورتی که گزارشی ارسال نشود، این موضوع باید به طور رسمی مستندسازی و اعلام شود. در این رابطه حتی بازرسی وزارت کشور نیز در این زمینه مکاتبات لازم را انجام داده و انتظار پاسخ شفاف وجود دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به نقش پلیس راهور در مصوبات روزهای اضطرار اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: بند یک مصوبات مربوط به گزارش پلیس راهور است و انتظار می‌رود این گزارش‌ها به‌موقع و منظم ارائه شود و درخواست ما این است که از هفته آینده، دستگاه‌ها راس ساعت مقرر با گزارش روشن و قابل مقایسه در جلسات حاضر شوند تا میزان تفاوت اقدامات در شرایط اضطرار مشخص شود.

ابک بر ضرورت مستندسازی اقدامات انجام شده دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مصوبات روزهای اضطرار تأکید داشته و تصریح کرد: تمامی اقدامات انجام شده باید به صورت مستند ثبت شود و دستگاه‌های اجرایی که گزارشی ارائه نداده‌اند، به صورت رسمی معرفی شوند تا امکان اطلاع‌رسانی دقیق، برای مردم فراهم شود. پروژه عمرانی آندسازی ایرالکو باید تا پایان سال به پایان برسد و در این راستا هیچ‌گونه تأخیری قابل پذیرش نیست.

نیروگاه حرارتی شازند یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه آلودگی هوا

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی نیز در این جسله با تأکید بر اینکه نیروگاه حرارتی شازند یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه آلودگی هوای شهرستان‌های اراک و شازند است، گفت: طبق گزارش‌ها، ذخایر سوخت نیروگاه شازند رو به اتمام است و تأمین سوخت پایدار یک ضرورت جدی محسوب می‌شود. قول تخصیص حدود 220 میلیون لیتر سوخت تا پایان سال داده شده و در این راستا انتظار می‌رود شرکت ملی گاز حداکثر گاز ممکن را در اختیار نیروگاه قرار دهد.

امیر انصاری به اثرات آلودگی‌های نیروگاه حرارتی شازند به خصوص در زمینه آلایندگی‌های ناشی از مازوت و دی‌اکسیدگوگرد اشاره داشته و افزود: اثرات مازوت‌سوزی به ویژه در افزایش دی‌اکسیدگوگرد کاملاً مشهود است و حتی با وزش بادهای ضعیف، شاخص‌ها در ایستگاه‌های سنجش آلودگی به سرعت افزایش می‌یابد. بنابراین تأمین حداقل سوخت مورد نیاز نیروگاه، به ویژه گاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل آلودگی هوای اراک و شازند دارد.

وی به مصوباتی که در ارتباط با نیروگاه حرارتی شازند تصویب شده است اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تأکید بر استفاده حداکثری از گاز یا سوخت جایگزین مطابق مصوبات بود و در مواردی که استفاده از مازوت مشاهده شد، تذکرات لازم نیز داده شد که خوشبختانه همکاری مناسبی صورت گرفت. تعمیرات اساسی یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی شازند در حال انجام است و قطعات آن به طور کامل از مدار خارج و در دست تعمیر قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: در روزهای اخیر با توجه به شرایط خاص آلودگی هوا در شهرهای اراک و ساوه، ناچار به اتخاذ تصمیمات اضطراری از جمله تعطیلی مدارس ابتدایی، کودکستان‌ها و پیش‌دبستانی‌ها شدیم که این تصمیمات با همکاری مناسب هواشناسی و بر اساس نظرات کارشناسی اعضای کارگروه اتخاذ شد. تلاش شد تصمیم‌ها با کمترین حاشیه، منطبق با شرایط دانش‌آموزان و دانشجویان و در چارچوب قانون اتخاذ شود.

انصاری تصریح کرد: از دیگر مصوبات مهم کارگروه اضطرار، تعطیلی کوره‌های آجرپزی و برخی واحدهای شن و ماسه در شرایط اضطرار است که با نظارت دستگاه‌های اجرایی مسئول به خوبی اجرا شد. اگر همه اعضای کارگروه به وظایف خود عمل کنند، در شرایط اضطراری می‌توان شاهد بهبود وضعیت بود، اما این موضوع نیازمند حمایت و توجه جدی‌تر است. امید است با همراهی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات، بتوان شرایط را تا پایان سال مدیریت کرد.

وی بیان داشت: نشست کارگروه ملی آلودگی هوا با دستور کار بررسی وضعیت شهر اراک در تهران برگزار شد و با همراهی مناسب تیم استان مرکزی، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسائل و مشکلات به صورت شفاف مطرح شد. اکنون پیگیری برای تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر مصوبات این کارگروه ملی در دستور کار قرار دارد. چرا که سلامت شهروندان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید اقداماتی انجام داد تا از بروز مشکلات جدی‌تر برای مردم جلوگیری شود.

وضعیت کیفی هوا از نظر آماری تغییر محسوسی نداشته است

رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی نیز در این جسله به تعداد روزهای ناسالم ثبت شده شهر اراک در سال جاری اشاره کرده و در این رابطه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع روزهای ناسالم در شهر اراک ثبت شده تا امروز به 95 روز رسیده که این رقم دقیقاً با مدت مشابه سال گذشته برابر است. این آمار نشان می‌دهد وضعیت کیفی هوا در سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر آماری تغییر محسوسی نداشته است.

علیرضا محرابیان افزود: در آذر ماه سال جاری، از مجموع روزهای سپری شده، 11 روز ناسالم و 19 روز سالم در اراک ثبت شد. در دی ماه نیز تاکنون 4 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز ناسالم برای عموم گزارش شده است. تحلیل دقیق داده‌های کیفی هوا ضرورت دارد. مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر شده است تحلیل‌ها به صورت دوره‌ای و در بازه‌های 5 روزه انجام شود و گزارش‌های کارشناسی ارائه گردد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای واقعیت‌های میدانی صورت گیرد.

تحریم‌ها مانع تامین تجهیزات پایش آنلاین آلودگی هوا شده است

مشاور محیط‌زیستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز در این جلسه گفت: در سال‌های گذشته و زمانی که شرایط تأمین تجهیزات مناسب بود، خطوط جدید پایش و کنترل آلایندگی در شرکت ایرالکو نصب شد که تحت لیسانس آلمان بوده و عملکرد مناسبی داشته‌اند. اما به دلیل شرایط فعلی، این تجهیزات با مشکلات فنی و پشتیبانی مواجه شده‌اند. در حقیقت تحریم‌ها مانع تامین تجهیزات پایش آنلاین آلودگی هوا شده است.

سعید متصدی به چالش‌ها و مشکلات این حوزه اشاره داشته و افزود: این مشکلات دلایل متعددی دارد که مهمترین آن 2 منظوره بودن برخی تجهیزات و کاربرد آنها در صنایع حساس از جمله صنایع هسته‌ای است. به همین دلیل، در حال حاضر هیچ یک از کشورهای اروپایی یا آمریکایی امکان فروش این تجهیزات یا قطعات یدکی به ایران را ندارند و شرکت‌های آلمانی نیز تمامی ضمانت‌ها و تعهدات پشتیبانی خود را حذف کرده‌اند.

وی بر رعایت الزامات زیست‌محیطی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، خوداظهاری‌ها و آزمایش‌های دوره‌ای 3 ماهه از نظر HSE و اسید هیدروفلوئوریک به طور مستمر انجام می‌شود و خوشبختانه در بخش ورودی HF هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و از نظر انتشار نیز تاکنون هیچ مغایرتی با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده نشده است.

مشاور محیط‌زیستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به اجرای تعهدات این شرکت اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تمامی فرایندها تحت تعهدات FGP انجام و آلاینده‌ها به طور کامل تصفیه می‌شوند، اما با اجرای قانون هوای پاک و تأکید بر پایش آنلاین و کاهش مستمر آلایندگی‌ها، از سال گذشته مذاکرات گسترده‌ای با شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی برای تأمین آنالایزرهای آنلاین آغاز شده است. تلاش‌ها در این حوزه از سوی ایرالکو در حال انجام است.

متصدی به موضوع ثبت سفارش و تأمین تجهیزات از طریق کشورهای ثالث به دلیل تحریم‌ها اشاره داشته و تصریح کرد: شرکت‌های فعال در داخل کشور عمدتاً به دلیل تحریم‌ها پیشنهاد ثبت سفارش و تأمین تجهیزات از طریق کشورهای ثالث را مطرح کرده‌اند که هزینه هر واحد آنالایزر در این روش حدود یک میلیون یورو برآورد می‌شود. ضمن اینکه این شرکت‌ها نیز هیچ تضمین بلندمدتی برای تأمین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی ارائه نمی‌دهند و تعهد آن‌ها معمولا به یک سال محدود است.

وی بیان داشت: علاوه بر مذاکرات با چند شرکت اروپایی، گفت‌وگوهایی نیز با یک شرکت معتبر چینی انجام شده است که سابقه تولید و راه‌اندازی حدود 5000 سیستم پایش آنلاین فعال در چین را دارد و در ایران نیز با مراکز صنعتی و دانشگاهی همکاری داشته است. این شرکت چینی دارای استاندارد ملی چین است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حتی سختگیرانه‌تر از استاندارد EN اروپا ارزیابی شده و قیمت تجهیزات آن نیز تقریبا نصف نمونه‌های اروپایی است.

مشاور محیط‌زیستی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) تأکید کرد: اما بر اساس دستورالعمل‌های فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، الزام به استفاده از استانداردهای خاص اروپایی یا انگلیسی وجود دارد. درخواست ما این است که با بررسی‌های کارشناسی و در صورت تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجوز استفاده از این تجهیزات صادر شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن سیستم‌های پایش آنلاین را وارد و نصب کنیم و به تعهدات قانونی خود در حوزه هوای پاک به‌طور کامل عمل کنیم.

انتهای پیام/