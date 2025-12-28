خبرگزاری کار ایران
جام شهدای مهارت؛ هرمزگان میزبان همدلی و نشاط کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور +فیلم

مسابقات ورزشی منطقه ۴ کارکنان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با عنوان «جام شهدای مهارت» و با حضور چهار استان، به میزبانی هرمزگان آغاز شد؛ رویدادی که با هدف گرامیداشت شهدا، تقویت کار تیمی و افزایش انگیزه و نشاط کارکنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد بذرافشان، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان هرمزگان، در حاشیه برگزاری این مسابقات با اشاره به اهداف این رویداد ورزشی گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای مهارت، از مهم‌ترین رویکردهای این دوره از مسابقات است که همزمان با ایام میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری این مسابقات نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی کارکنان، ارتقای روحیه همدلی، تقویت کار تیمی، افزایش انگیزه و تاب‌آوری سازمانی دارد و فرصتی ارزشمند برای تعامل، تبادل تجربیات و هم‌افزایی میان همکاران استان‌های مختلف فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای هرمزگان با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی این مسابقات صرفاً رقابت و کسب مقام نیست، تصریح کرد: ترویج اخلاق‌مداری، روحیه پهلوانی و تقویت همکاری جمعی از دستاوردهای اصلی این رویداد است و همین فضای همدلانه می‌تواند زمینه بازگشت همکاران به محیط کار با انگیزه، آرامش و توان مضاعف برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

بذرافشان خاطرنشان کرد: این رویداد ورزشی می‌تواند الگویی مؤثر برای تقویت سرمایه انسانی، ایجاد پویایی در بدنه سازمان و ارتقای بهره‌وری کارکنان در سطح کشور باشد.


