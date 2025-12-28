قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۵ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۵۶ میلیون تومان

نیم سکه ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان و هر دلار ۱۴۱ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ تومان در بازار در حال معامله است.

