هشدار نارنجی هواشناسی فارس/ کولاک برف در شمال و مرکز استان در راه است

هشدار نارنجی هواشناسی فارس/ کولاک برف در شمال و مرکز استان در راه است
کد خبر : 1733710
مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ استان خبر داد و نسبت به وزش باد شدید و کولاک برف در مناطق شمالی و مرکزی استان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، قاسم حسینی زمان آغاز فعالیت این سامانه را یکشنبه هفتم دی و پایان آن را دوشنبه هشتم دی اعلام کرد و افزود که این شرایط جوی باعث کاهش دید در جاده‌های کوهستانی خواهد شد.

وی شهرستان‌های شیراز، آباده، ارسنجان، اقلید، بوانات، بیضا، پاسارگاد، رستم، خرامه، زرقان، سپیدان، سرچهان، خرم‌بید، صفا، مرودشت، نی ریز، استهبان، داراب، حسن‌آباد و زرین‌دشت را از مناطق تحت تأثیر این سامانه اعلام کرد و درباره پیامدهای احتمالی آن گفت: وزش باد شدید می‌تواند منجر به سقوط اجسام، شکستن درختان فرسوده، آسیب به باغات و محصولات کشاورزی و خسارت به سازه‌های سبک و موقت شود.

حسینی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کرده و استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها را پیش از وقوع باد شدید بررسی کنند.

وی همچنین درباره سامانه بارشی فعال از بامداد شنبه ششم دی، بیشترین میزان بارندگی تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز را در شهرستان کازرون با ۸.۴ میلی‌متر اعلام کرد. میانگین بارش این سامانه تاکنون یک میلی‌متر بوده و میانگین بارش سال زراعی جاری در استان فارس ۱۱۴ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود که میزان بارندگی در مدت مشابه سال زراعی گذشته ۴۹.۲ میلی‌متر و میانگین بلندمدت بارندگی استان در مدت مشابه ۸۱.۳ میلی‌متر بوده است. وی خاطرنشان کرد که بارندگی‌های کنونی نسبت به سال گذشته ۱۳۲ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد رشد داشته است.

