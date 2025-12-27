خبرگزاری کار ایران
مدارس اصفهان و چند شهرستان یکشنبه هفت دی غیرحضوری شد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیرحضوری شدن مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش روز یکشنبه هفت دی ماه در اصفهان و چند شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش روز شنبه در جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: هفتم دی ماه، آموزش در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به هشدار تداوم پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا بعدازظهر روز یکشنبه، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و سایر اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه با آلاینده‌ها روز یکشنبه هفت دی ماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در شهرستان‌های فوق به صورت غیرحضوری خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین مهدهای کودک و پیش دبستانی در مناطق یاد شده تعطیل است.

وی اضافه کرد: مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار و کارکنان دارای بیماری خاص نیز می توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت هشت صبح روز شنبه ششم دی با قرارگیری روی عدد ۱۸۶ (AQI)، در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار داشت.

