به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی روز شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد، خشکسالی و کم‌آبی را از مهم‌ترین مسائل این استان دانست.

وی بیان کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی خراسان رضوی قرار گیرد، اما این مسیر باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌های مسوول پیش برود. مظفری هشدار داد که ساختارهای موازی در دستگاه‌های اجرایی نباید مانع پیشرفت شوند و کارگروه اقتصادی استان باید موضوع گلخانه‌ها را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کشت فرا سرزمینی و همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان اظهار کرد: آب و زیرساخت در افغانستان وجود دارد و می‌توان با ایجاد اقتصاد مکمل میان دو کشور، بخشی از مشکلات کشاورزی و تأمین آب را برطرف کرد.

وی خواستار فعال شدن کمیسیون کشاورزی مشترک و ایجاد تکلیف اجرایی مشخص برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شد.

مظفری با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط اضطرار و «جنگ اقتصادی» قرار دارد، تصریح کرد: فرصت بحث و تأمل طولانی نداریم و باید سریع‌تر از توان داخلی و منطقه‌ای استفاده کنیم.

وی پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ کشاورزی را جهت تضمین خرید محصولات و توسعه صادرات مطرح کرد و گفت: اگر موانع پیش‌روی واردات و استانداردها رفع شود، می‌توان در ازای صادرات سه میلیارد دلاری سالانه به کشور افغانستان، واردات کالا نیز از آن کشور انجام داد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد که این هفته کارگروه اقتصادی استان برنامه ویژه‌ای برای بررسی موانع توسعه گلخانه‌ها و کشت فراسرزمینی خواهد داشت تا با تصمیمات اجرایی و عملیاتی، مسیر رشد کشاورزی استان هموار شود.

مظفری در خصوص مازوت سوزی نیروگاه توس مشهد و سهم آن در آلودگی این شهر گفت: توقف مازوت سوزی نیروگاه توس با تمام پیگیریهای انجام گرفته هنوز میسر نشده است، سه استاندار که گفته مازوت سوزی را در استان خود متوقف کردند بیشتر سخنان شان محور تبلیغاتی داشته است و در عمل همچنان مازوت سوزی در استان های آنها انجام می گیرد.

حتی یک لیتر مازوت کم‌گوگرد به خراسان رضوی نرسید

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکردهای بخش کشاورزی گفت: باید توسعه‌ای هدفمند در فضای کشاورزی کشور ایجاد شود تا با استفاده از منابع آبی موجود، تولیدی با کیفیت بالاتر و بهره‌وری بیشتر محقق شود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق ستادهای مرتبط افزود: این ستادها باید برنامه مشخصی برای حمایت از تولید گلخانه‌ای ارائه دهند؛ زیرا در قالب مجوزهای گلخانه‌های کوچک‌مقیاس برخی افراد اقدام به قطعه‌قطعه کردن اراضی و تبدیل آن به باغ‌ویلا می‌کنند که باید از این نوع فعالیت‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه به روند کند تصمیم‌گیری در استان اشاره و بیان کرد: در استان خراسان رضوی سخت‌گیری‌ها بیش از حد معمول است و روند دستیابی به تصمیم‌ها بسیار کند پیش می‌رود؛ در حالی که در مسائل ملی و دشوار، تصمیمات سریع‌تر اتخاذ می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: سه استاندار در کشور در مقطعی مانع از مازوت‌سوزی در استان‌های خود شدند، در حالی که نیروگاه توس با مازوت‌های با کیفیت پایین می‌سوزد و هیچگونه اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است. حتی یک لیتر مازوت کم‌ گوگرد به استان ما اختصاص نیافت و تاکنون بدترین نوع مازوت در آن مصرف شده است.

پژمانفر تأکید کرد: کشور به استفاده از مازوت نیاز دارد اما باید نظارت و سخت‌گیری‌های منطقی صورت گیرد تا این روند به زیان مردم و محیط زیست استان‌ها تمام نشود. متأسفانه در خراسان رضوی، سخت‌گیری‌ها در بخش‌هایی که نیاز نیست انجام می‌شود و در جاهایی که باید با شدت برخورد شود، کوتاهی می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکردهای بخش کشاورزی گفت: باید توسعه‌ای هدفمند در فضای کشاورزی کشور ایجاد شود تا با استفاده از منابع آبی موجود، تولیدی با کیفیت بالاتر و بهره‌وری بیشتر محقق شود.

پژمانفر با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق ستادهای مرتبط افزود: این ستادها باید برنامه مشخصی برای حمایت از تولید گلخانه‌ای ارائه دهند؛ زیرا در قالب مجوزهای گلخانه‌های کوچک‌مقیاس برخی افراد اقدام به قطعه‌قطعه کردن اراضی و تبدیل آن به باغ‌ویلا می‌کنند که باید از این نوع فعالیت‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه به روند کند تصمیم‌گیری در استان اشاره و بیان کرد: در استان خراسان رضوی سخت‌گیری‌ها بیش از حد معمول است و روند دستیابی به تصمیم‌ها بسیار کند پیش می‌رود؛ در حالی که در مسائل ملی و دشوار، تصمیمات سریع‌تر اتخاذ می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: سه استاندار در کشور در مقطعی مانع از مازوت‌سوزی در استان‌های خود شدند، در حالی که نیروگاه توس با مازوت‌های با کیفیت پایین می‌سوزد و هیچگونه اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است. حتی یک لیتر مازوت کم‌ گوگرد به استان ما اختصاص نیافت و تاکنون بدترین نوع مازوت در آن مصرف شده است.

پژمانفر تأکید کرد: کشور به استفاده از مازوت نیاز دارد اما باید نظارت و سخت‌گیری‌های منطقی صورت گیرد تا این روند به زیان مردم و محیط زیست استان‌ها تمام نشود. متأسفانه در خراسان رضوی، سخت‌گیری‌ها در بخش‌هایی که نیاز نیست انجام می‌شود و در جاهایی که باید با شدت برخورد شود، کوتاهی می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در رویکردهای بخش کشاورزی گفت: باید توسعه‌ای هدفمند در فضای کشاورزی کشور ایجاد شود تا با استفاده از منابع آبی موجود، تولیدی با کیفیت بالاتر و بهره‌وری بیشتر محقق شود.

پژمانفر با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی دقیق ستادهای مرتبط افزود: این ستادها باید برنامه مشخصی برای حمایت از تولید گلخانه‌ای ارائه دهند؛ زیرا در قالب مجوزهای گلخانه‌های کوچک‌مقیاس برخی افراد اقدام به قطعه‌قطعه کردن اراضی و تبدیل آن به باغ‌ویلا می‌کنند که باید از این نوع فعالیت‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه به روند کند تصمیم‌گیری در استان اشاره و بیان کرد: در استان خراسان رضوی سخت‌گیری‌ها بیش از حد معمول است و روند دستیابی به تصمیم‌ها بسیار کند پیش می‌رود؛ در حالی که در مسائل ملی و دشوار، تصمیمات سریع‌تر اتخاذ می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: سه استاندار در کشور در مقطعی مانع از مازوت‌سوزی در استان‌های خود شدند، در حالی که نیروگاه توس با مازوت‌های با کیفیت پایین می‌سوزد و هیچگونه اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است. حتی یک لیتر مازوت کم‌ گوگرد به استان ما اختصاص نیافت و تاکنون بدترین نوع مازوت در آن مصرف شده است.

پژمانفر تأکید کرد: کشور به استفاده از مازوت نیاز دارد اما باید نظارت و سخت‌گیری‌های منطقی صورت گیرد تا این روند به زیان مردم و محیط زیست استان‌ها تمام نشود. متأسفانه در خراسان رضوی، سخت‌گیری‌ها در بخش‌هایی که نیاز نیست انجام می‌شود و در جاهایی که باید با شدت برخورد شود، کوتاهی می‌کنیم.

همچنین معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تأکید بر لزوم حمایت قضایی از بخش تولید، از رویه تفسیری برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: در مواجهه با تولیدکنندگان و کشاورزان لازم است، رویه تفسیری «به نفع متهم» و منتفع شدن تولیدکننده اعمال شود.

محمد دهنوی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۸ بر محوریت اقتصاد و تولید، اظهار کرد: مشکل اصلی کشور در این حوزه کمبود قانون نیست، بلکه نحوه اجرای آن است. توقع این نیست که در سیستم قانونگذاری جز یک سری موضوعات در متن مطرح شود، همیشه در کنار متن قانون از مجری قانون توقع یک تأثیر است.

به گفته وی، نخستین تفسیر از قانون، تفسیر منطقی است، یعنی منظور قانونگذار را از قانون استخراج کنیم.

این مقام قضایی با انتقاد از رویه برخی دستگاه‌ها افزود: «گاهی اوقات دستگاه‌های اجرایی به سمت تفسیر منطقی از قانون نمی‌روند، بلکه بی‌ ارتباط‌ترین و دورترین نوع تفسیر را انتخاب می‌کنند. در حالی که در دستگاه قضا اولویت آن است که وقتی تفسیر منطقی خوب از قانون کشف نشد، باید به سراغ تفسیر به نفع متهم رفت.

دهنوی تأکید کرد: بعضا در دستگاه‌های اجرایی تفسیر از قانون در مقابل کشاورز یا تولیدکننده به نحوی است که مسئولیت شخصی ایجاد نکند، مسئولیت سازمانی کم بشود و حقوق آن دستگاه تأمین شود.

وی به عنوان نمونه، به مشکل برق تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: قانونی تحت عنوان «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» داریم که آنجا می‌گوید برق واحدهای تعطیل گرفته شود و به واحدهای نیازمند داده شود، اما اجرا نمی‌شود.

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به مسئله آلودگی هوای مشهد و بحران انرژی پرداخت.

دهنوی به مصوبه کارگروه انرژی در وزارت کشور با حضور رییس جمهور اشاره کرد که طبق آن، نیروگاه‌ها باید از مازوت کم‌گوگرد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این مصوبه منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست بود، افزود: پیگیری‌ها انجام شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیروگاه توس را در زمره این نیروگاه‌های کم‌گوگرد قرار داد و مکاتبه‌ای با شرکت پخش برای اختصاص این مازوت انجام شد.

با این حال، وی از تناقض در اجرا ابراز تأسف کرد و گفت: متأسفانه در برخی استان‌ها از سیاست‌های نامناسب استفاده می‌کنند در حالی که کارگروه انرژی مصوب کرده و سازمان محیط زیست نیز آلوده بودن شهر مشهد را تأیید کرده است. در آخرین مکاتبه اعلام کردند که مازوت کم‌گوگرد نداریم، اگر مصوبه کارگروه بوده پس این پاسخ منطقی و قانع‌کننده‌ای نیست.

به گفته وی، نیاز است با یک رویکرد متفاوت، سیاست‌های ما مستق و در راستای حمایت از استان خراسان رضوی باشد.

انتهای پیام/