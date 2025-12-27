خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشت گندم و جوی پاییزه در حدود ۱۴ هزار هکتار از زمین‌های گیلان تاکنون

کشت گندم و جوی پاییزه در حدود ۱۴ هزار هکتار از زمین‌های گیلان تاکنون
کد خبر : 1733447
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت: کشاورزان گیلانی از اواخر آبان تا کنون در ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های شان گندم و در ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار جو کشت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا از رشت،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان؛ با بیان اینکه کشت جو وگندم تا ۲۰ دی در گیلان ادامه دارد، گفت: پیش بینی می‌شود کشاورزان گیلانی تا خرداد سال آینده ۱۳ هزار تن گندم به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان و بیش از ۸ هزار تن جو به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان از این زمین‌ها برداشت کنند.

حمید منشی زاده گفت: در شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، رودسر، املش، تالش، رضوانشهر و آستارا گندم و جو کشت می‌شود. 

وی با بیان اینکه، کشاورزان گیلانی تابستان امسال هم بیش از ۲۱ هزار تن گندم و جو به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برداشت کرده بودند افزود: این کشاورزان هر سال پس از برداشت گندم و جو در تابستان؛ دوباره از نیمه آبان در زمین‌های دیم شان گندم و جو می‌کارند. 
گیلان بیش از ۸ هزار گندمکار و جوکار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا