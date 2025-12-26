معاون استاندار البرز خبر داد:
تعطیلی پیشدبستانی و مهدکودکها در استان البرز/ مقطع متوسطه اول و ابتدایی غیرحضوری شد / مادران به دورکاری بروند
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، مدارس مقاطع متوسطه اول و ابتدایی برای روز شنبه شش دی ماه غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مدارس در مقاطع متوسطه اول و ابتدایی برای روز شنبه ششم دی ماه غیرحضوری است. در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه دوم ، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقاطع متوسطه اول و ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند و همچنین مادران باردار و افراد دارای بیماری های تنفسی با تایید پزشک متخصص ، میتوانند به دورکاری بروند.
صفری ضمن تاکید بر فعالیت جاری ادارات و شعب بانک ها ، از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.
اداره کل روابط عمومی و بین الملل استانداری البرز ، از اصحاب محترم رسانه تقاضا دارد که اخبار را صرفا از مراجع رسمی دنبال کنند.