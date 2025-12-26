رییس سازمان آتشنشانی شهرداری خبر داد:
8 مصدوم ارمغان حادثه نشتی گاز و انفجار یک پیتزافروشی در بندرعباس
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: انفجار در یک پیتزافروشی واقع در بلوار امام خمینی، خیابان حافظ، روبروی پاساژ محترم، 8 مجروح بر جای گذاشت که مجروحان به عوامل اورژانس تحویل شدند.
به گزارش ایلنا، محمدامین لیاقت افزود: پس از اعلام حادثه بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۶ به محل اعزام شد. علت حادثه انفجار ناشی از نشت و تجمع گاز اعلام شده و بررسیهای تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.