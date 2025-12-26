کاهش اجرای حکم قصاص با صلح و سازش در ۳۱ پرونده در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی، با هدف ترویج فرهنگ صلح و بخشش در جامعه آغاز شده است.

امانت بهبهانی افزود: با کمک بزرگان، سادات، اعضای شورای حل اختلاف و صلح یاران و مسئولان دستگاه قضایی استان، ۳۱ پرونده قصاص در خوزستان در قالب پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی منجر به صلح و سازش شد.

وی خاطر نشان کرد: از تمامی صاحبان حق و شهروندان درخواست می‌شود در جهت گسترش صلح و سازش در پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی مشارکت فعال داشته باشند.

