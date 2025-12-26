خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی خبر داد:

کاهش اجرای حکم قصاص با صلح و سازش در ۳۱ پرونده در خوزستان

کاهش اجرای حکم قصاص با صلح و سازش در ۳۱ پرونده در خوزستان
کد خبر : 1733146
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس توسعه شورای حل اختلاف خوزستان از صلح و سازش ۳۱ پرونده قصاص در خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی، با هدف ترویج فرهنگ صلح و بخشش در جامعه آغاز شده است.

امانت بهبهانی افزود: با کمک بزرگان، سادات، اعضای شورای حل اختلاف و صلح یاران و مسئولان دستگاه قضایی استان، ۳۱ پرونده قصاص در خوزستان در قالب پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی منجر به صلح و سازش شد.

وی خاطر نشان کرد: از تمامی صاحبان حق و شهروندان درخواست می‌شود در جهت گسترش صلح و سازش در پویش  کرامت فاطمی و گذشت علوی مشارکت فعال داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا