هفتهی هفدهم لیگ آزادگان؛
صنعت نفت آبادان – نیروی زمینی تهران؛ جدال دو سرمربی برتر خوزستانی
محسن بابادی تحلیلگر فوتبال معتقد است که مسابقهی این هفتهی تیمهای فوتبال نفت آبادان و نیروی زمینی تهران از هفتهی هفدهم لیگ آزادگان، تنها تلاش و جدال در خصوص مسایل تاکتیکی و فنی نیست. بلکه رقابت و تقابل دو تفکر از جنس فوتبال ناب خوزستانی میان دو تن از برترین سرمربی های استان در بالاترین سطح فوتبال کشور است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، از هفتهی هفدهم لیگ یک فوتبال کشور، یکشنبه هفتم دیماه، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه، تیم فوتبال بالانشین صنعت نفت آبادان میزبان تیم پرتلاش و جنگنده نیروی زمینی تهران خواهد بود.
در خصوص این دیدار، محسن بابادی تحلیلگر بنام فوتبال در گفتوگو با ایلنا، گفت: داریوش یزدی مربی بادانشی که تیم هایش فوتبالی تاکتیکی، زیبا و زیرکانه بازی می کنند، در مقابل سیدسیروس پورموسوی که همواره تیمهایش با انگیزه، تلاشی خیره کننده، دوندگی و روحیه بالا به مصاف حریفان میروند قرار میگیرد.
در یک سو شاگردان یزدی در نیروی زمینی تهران که به دلیل کسر یه امتیاز، فعلا جزو تیمهای نیمهی بالای جدول نیستند، شدیداً به دنبال فرار از نیمهی پایین بوده و از طرفی بازیکنان نفت تنها به دنبال نزدیک شدن به صدر جدول و صعود به لیگ برتر هستند، تا مثل سال گذشته شرمنده مردم آبادان نشوند.
چیزی که خواستهی چند ساله مردم این شهر فوتبال خیز است و نفت در این فصل این کار را به بهترین شکل ممکن تا بدینجای کار انجام داده و در مقابل تماشاگران عاشق آبادانی اعم از زن و مرد به چیزی جز برد فکر نمیکند. بدون تردید تیم نفت ضمن توجه به خط دفاعی اش، با یک بازی تهاجمی از ابتدای مسابقه به دنبال گل زودهنگام خواهد بود و تیم میهمان احتمالا کمی محتاط تر وارد مسابقه میشود و ضمن پرس تیم نفت از یک سوم میانی، چشم به ضدحملات دارد. همان چیزی که تخصص سرمربی این تیم است که توپ را به حریف داده و فضا را پوشش دهد تا تیم نفت جهت ایجاد روزنه در خط دفاعی تیم تهرانی جلو بکشد و آن گاه از روی ضدحملات مرگبار به گل برسد.
بدون تردید جو ورزشگاه آبادان بازیکنان حریف را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما این به تنهایی کافی نیست و چیزی که پیروز این مسابقه را مشخص می کند، ضریب اشتباهات کمتر در خطوط دفاعی و حمله و حفظ تمرکز در تمامی دقایق بازی از جانب هر کدام از دو تیم خواهد بود. پس، از آنجایی که تساوی، گرهی از کار دو تیم نمیگشاید، احتمالا یک بازی زیبا همراه با سرعت بالا و خلق موقعیتهای فراوان از جانب دو تیم را شاهد باشیم.