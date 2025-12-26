خبرگزاری کار ایران
پایان کار سارق تریلی‌های سطح شهر ایوان

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از دستگیری سارق تریلی و کشف ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ هادی گندمی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از کشندها و تریلر در سطح شهر ایوان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری مرکزی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی تخصصی، موفق شدند سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد و متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۶ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ گندمی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد گفت : به منظور پیشگیری از سرقت، از پارک وسایل نقلیه سنگین در معابر شهری خودداری کرده و با توجه به وجود پارکینگ اختصاصی خودروهای سنگین در خروجی شهر ایوان، وسایل نقلیه خود را صرفاً در این پارکینگ مستقر کنند.

