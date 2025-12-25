مرگ 2 نفر در پی واژگونی خودرو در محور اراک به سلفچگان / 3 کودک مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته شده و آمده است که این حادثه ساعت 21:01 شامگاه 4 دی ماه، در محور اراک به سلفچگان و در فاصله 2 کیلومتری مانده به سلفچگان رخ داد. پس از اعلام حادثه، 3 کد امدادی اورژانس به محل اعزام شدند.

در این سانحه، یک مرد 35 ساله و یک خانم 32 ساله به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند. همچنین 3 مصدوم بدحال شامل یک نوزاد 18 ماهه، یک دختر 3 ساله و یک پسر 4 ساله، پس از دریافت اقدامات اولیه پی‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

