مقابله با هرگونه جانبداری عوامل دخیل در انتخابات

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امین گلدوزها امروز در همایش فصلی حراست‌های تابعه استانداری با تأکید بر نقش محوری حوزه حراست در فرآیند انتخابات پیش‌رو گفت: صیانت از سلامت، امنیت و بی‌طرفی انتخابات، از مهم‌ترین مأموریت‌های حراستی به شمار می‌رود.

وی افزود: رصد دقیق تحرکات انتخاباتی، پایش عملکرد مجریان و دست‌اندرکاران انتخابات و برخورد قاطع با هرگونه سوگیری و جانبداری احتمالی، باید با حساسیت و دقت ویژه دنبال شود.

مدیرکل حراست استانداری قزوین بر تمرکز مسئولان حراست‌های تابعه بر اهداف و کارکردهای اصلی حراستی تأکید کرد و گفت: اشراف کامل اطلاعاتی، گزارش‌دهی به‌موقع و انعکاس دقیق اخبار و اقدامات، از الزامات موفقیت در مأموریت‌های حراستی به‌ویژه در مقطع حساس انتخابات است.

گلدوزها همچنین با تأکید بر لزوم پیشگیری از هرگونه استفاده از امکانات و ظرفیت‌های دولتی به نفع افراد، جریان‌ها و نامزدهای انتخاباتی تصریح کرد: حفظ بی‌طرفی عوامل دخیل در انتخابات و صیانت از اعتماد عمومی، خط قرمز مجموعه حراستی است.

وی در پایان با اشاره به عملکرد حوزه حراست استان افزود: در جریان بازرسی و ارزیابی حراست مرکزی وزارت کشور از حراست‌های استانداری های کشور، عملکرد مجموعه حراست استانداری قزوین و تابعه مورد تأیید قرار گرفت و کارشناسان و مسئولان این حوزه شایسته تقدیر شناخته شدند که این موفقیت حاصل تلاش جمعی جامعه حراستی است.

