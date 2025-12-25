خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حراست استانداری قزوین تأکید کرد؛

مقابله با هرگونه جانبداری عوامل دخیل در انتخابات

مقابله با هرگونه جانبداری عوامل دخیل در انتخابات
کد خبر : 1732988
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری قزوین گفت: رصد دقیق تحرکات انتخاباتی، پایش عملکرد مجریان و دست‌اندرکاران انتخابات و برخورد قاطع با هرگونه سوگیری و جانبداری احتمالی، باید با حساسیت و دقت ویژه دنبال شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  امین گلدوزها امروز در همایش فصلی حراست‌های تابعه استانداری با تأکید بر نقش محوری حوزه حراست در فرآیند انتخابات پیش‌رو گفت: صیانت از سلامت، امنیت و بی‌طرفی انتخابات، از مهم‌ترین مأموریت‌های حراستی به شمار می‌رود.

وی افزود: رصد دقیق تحرکات انتخاباتی، پایش عملکرد مجریان و دست‌اندرکاران انتخابات و برخورد قاطع با هرگونه سوگیری و جانبداری احتمالی، باید با حساسیت و دقت ویژه دنبال شود.

مدیرکل حراست استانداری قزوین بر تمرکز مسئولان حراست‌های تابعه بر اهداف و کارکردهای اصلی حراستی تأکید کرد و گفت: اشراف کامل اطلاعاتی، گزارش‌دهی به‌موقع و انعکاس دقیق اخبار و اقدامات، از الزامات موفقیت در مأموریت‌های حراستی به‌ویژه در مقطع حساس انتخابات است.

گلدوزها همچنین با تأکید بر لزوم پیشگیری از هرگونه استفاده از امکانات و ظرفیت‌های دولتی به نفع افراد، جریان‌ها و نامزدهای انتخاباتی تصریح کرد: حفظ بی‌طرفی عوامل دخیل در انتخابات و صیانت از اعتماد عمومی، خط قرمز مجموعه حراستی است.

وی در پایان با اشاره به عملکرد حوزه حراست استان افزود: در جریان بازرسی و ارزیابی حراست مرکزی وزارت کشور از حراست‌های استانداری های کشور، عملکرد مجموعه حراست استانداری قزوین و تابعه مورد تأیید قرار گرفت و کارشناسان و مسئولان این حوزه شایسته تقدیر شناخته شدند که این موفقیت حاصل تلاش جمعی جامعه حراستی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا