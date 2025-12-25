دختر ۱۷ ساله اندیمشکی در برخورد با قطار جان باخت

به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اثر برخورد قطار با یک شهروند در منطقه رسالت اندیمشک، یک دختر ۱۷ ساله جان خود را از دست داد.

مسعود رحمانی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اندیمشک، امروز پنجشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز گزارشی مبنی بر برخورد قطار با یک شهروند اندیمشکی به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این سانحه در محدوده راه‌بند منطقه رسالت رخ داد و متأسفانه منجر به فوت یک دختر ۱۷ ساله شد.

به گفته رحمانی، بررسی جزئیات و علت وقوع این حادثه همچنان توسط کارشناسان در دست انجام است.

انتهای پیام/