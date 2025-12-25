خبرگزاری کار ایران
استاندار فارس مطرح کرد؛

بانوان مدیر استان با توانمندی و مسئولیت‌پذیری منشأ تحول شده‌اند

استاندار فارس با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بانوان در شکل‌دهی به تحولات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، گفت: زن در منظومه فکری اسلام و تاریخ ایران، نه در حاشیه، بلکه در متن تمدن‌سازی قرار دارد و هر جا فرصت بروز یافته، منشأ تحول، پیشرفت و ماندگاری شده است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست بانوان شاخص، مدیران و فرمانداران بانوی استان فارس که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: دعای ماه رجب سرشار از مضامینی رسا است که مهربانی و عطوفت خداوند در آن موج می‌زند؛ در این دعا مفهوم امید به خداوند در هر حال و شرایطی بسیار برجسته است؛ امیدی که بدون آن بشر به موجودی بی‌احساس و بی انگیزه بدل می شود.

وی حاضران در جلسه را به بهره بردن از این دعا توصیه و خاطرنشان کرد: ادعیه به ویژه دعای ماه رجب انسان را از دنیای مادی فراتر می‌برد و به عالم ماورا متصل می‌کند؛ امری که در مسیر زندگی، برای همه یک نیاز جدی و حیاتی است.

استاندار فارس در ادامه با قدردانی از حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، این نشست را باشکوه توصیف کرد و شکوه آن را برخاسته از محتوای غنی و نگاه راهبردی به جایگاه بانوان دانست.

استاندار فارس با تأکید بر نگاه اسلام به جایگاه زن، تصریح کرد: در آموزه‌های اسلامی، اصل، عمل صالح است و هیچ تفاوتی میان زن و مرد در مسیر کمال و اثرگذاری وجود ندارد. تاریخ نیز گواهی روشن بر این حقیقت است که بانوان بسیاری با علم، تدبیر و شجاعت خود، نقش مهمی در تمدن‌سازی داشته‌اند.

امیری با تأکید ویژه بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: حضرت زهرا(س) نمونه‌ای بی‌همتا در تاریخ بشر است؛ الگویی تمام‌عیار که در هیچ مقطع تاریخی، نظیری برای او نمی‌توان یافت به همین دلیل، الگویی ماندگار برای تمام زنان عالم در طول تاریخ به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: حضرت خدیجه کبری(س) نیز دوشادوش پیامبر اسلام (ص) با تدبیر اقتصادی و حمایت همه‌جانبه نشان داد زن می‌تواند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، نقشی راهبردی ایفا کند.

امیری ادامه داد: حضرت زینب کبری(س) نیز نماد روشنگری، شجاعت و مسئولیت تاریخی زن مسلمان است؛ بانویی که با ایستادگی و تبیین آگاهانه، پیام عاشورا را از میدان کربلا به تاریخ رساند و اگر روشنگری‌های ایشان نبود، نهضت عاشورا در همان کربلا متوقف می‌ماند.

وی با اشاره به جایگاه بانوان در تاریخ ایران نیز افزود: در تمدن کهن ایران نیز نمونه‌های درخشانی از نقش‌آفرینی زنان وجود دارد. ماندانا، مادر کوروش، با تربیت آگاهانه و آموزش حقوق در محیط خانواده، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت کوروش ایفا کرد؛ تربیتی که زمینه‌ساز صدور منشور کوروش به‌عنوان یکی از کهن‌ترین اسناد تاریخی حقوق بشر شد؛ شخصیت آتوسا دختر کورش نیز در سیاست ورزی کم نظیر است.

استاندار فارس با اشاره به بانوان اثرگذار تاریخ معاصر ایران نیز گفت: در دوره‌های مختلف، بانوانی چون بی‌بی مریم بختیاری یکی از مقتدرترین بانوان در تاریخ ایل بختیاری، مرضیه دباغ اولین فرمانده سپاه همدان، سکینه پری اولین جراح زن، آذر اندامی باکتری‌شناس ایرانی و سازنده واکسن وبا، توران میرهادی مادر ادبیات کودک ایران، مریم کاظم‌زاده اولین عکاس زن دفاع مقدس، پروین اعتصامی شاعر و مریم میرزاخانی ریاضی‌دان برجسته جهان و ... ، هر یک در عرصه‌های علم، فرهنگ، سیاست و مقاومت، نقش‌هایی ماندگار و تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند.

امیری با یادآوریِ دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان خاطرنشان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، بیش از ۵۰ درصد جامعه تحصیل‌کرده کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و این ظرفیت بزرگ انسانی، سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور است.

استاندار فارس توجه به توانمندی بانوان را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت توصیف و تصریح کرد: برخی تنگ‌نظری‌ها به حوزه زنان در منظومه فکری انقلاب اسلامی جایی ندارد چراکه توجه به ظرفیت بانوان همواره مورد تأکید و مشی رهبر معظم انقلاب بوده و در دولت چهاردهم نیز با نگاه رئیس جمهور پزشکیان، استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها دنبال می‌شود.

امیری با بیان اینکه با این رویکرد، جامعه دیگر از ظرفیت بانوان نخبه و توانمند محروم نیست، به انتصاب ۱۷۷ بانو در سطوح مختلف مدیریتی استان اشاره و تصریح کرد: بانوان مدیر استان با احساس مسئولیت بالا، عملکردی قابل دفاع و درخشان از خود نشان داده‌اند و در بسیاری از حوزه‌ها منشأ تحول بوده‌اند.

استاندار فارس با قدردانی از تلاش‌های سمانه ذوالقدری مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس و همکارانش ابراز امیدواری کرد این مسیر با قوت و انسجام ادامه یابد.

