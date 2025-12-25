مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام:
3 شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده مرزی «کولگ» دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام گفت: 3 شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده مرزی «کولگ» واقع در شهرستان مهران پس از 48 ساعت تعقیب و گریز دستگیر شدند. این شکارچیها بومی استان هستند که در زیستگاه کولگ اقدام به شکار 2 رأس بزغاله وحشی نابالغ کرده بودند.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمدی به چگونگی روند دستگیری این شکارچیان اشاره داشته و افزود: این 3 شکارچی با همکاری نیروهای مرزبانی مهران مستقر در زیستگاه مرزی کولگ دستگیر شدند. از این افراد 4 قبضه سلاح کشف و ضبط شد که 2 قبضه از آنها غیرمجاز و بدون مجوز است.
وی از همکاری مستمر و مداوم نیروهای مرزبانی با یگان حفاظت محیطزیست در شناسایی شکارچیهای متخلف قدردانی کرده و در این خصوص ادامه داد: پرونده این شکارچیان تکمیل شده و در این راستا برای بررسی و پیگیری بیشتر تحویل مراجع قضایی استان ایلام شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام به وضعیت جسمانی حیاتوحش در شرایط فعلی اشاره کرده و اظهار داشت: اکنون بخش عمدهای از گونههای حیاتوحش در دوره حساس آبستنی قرار دارند. بر این اساس هرگونه ناامنی، استرس یا تعقیب غیرقانونی روند زادآوری و سلامت جانوران را به خطر میاندازد.
محمدی بر ضرورت صیانت از گونههای حیاتوحش در راستای جلوگیری از انقراض و نابودی اشاره داشته و تصریح کرد: حیاتوحش مجموعهای به هم پیوسته از ذخایر ژنتیکی ارزشمند برای نسلهای آینده است و نابودی هر گونه جانوری به منزله خسارتهای جبرانناپذیر به زیستبوم منطقه و استان است.
وی بیان داشت: نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در تمامی زیستگاههای طبیعی استان ایلام حضور دارند، اما با توجه به گستره این استان و همچنین شرایط توپوگرافی کوهستانی مناطق مختلف این استان، حراست از حیاتوحش نیازمند همکاری همه اقشار جامعه است و باید در این راستا کوشا باشند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان این استان در راستای حفاظت از حیاتوحش، تأکید کرد: از عموم مردم درخواست میشود با گزارش هرگونه تخلف، نیروهای حفاظت محیطزیست را در صیانت از سرمایههای طبیعی استان یاری کنند.
محمدی به موقعیت جغرافیایی و شرایط زیستگاهی کولگ اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: منطقه حفاظتشده کولگ واقع در شهرستان مهران با 58 هزار هکتار گستره در نوار مرزی ایلام و عراق قرار دارد. این منطقه حفاظتشده زیستگاه جاندارانی چون کل، قوچ، میش و بز وحشی است.
وی اضافه کرد: استان ایلام با 2 میلیون هکتار وسعت دارای 1.7 میلیون هکتار عرصه طبیعی است که 143 هزار هکتار آن تحت مدیریت حفاظت محیطزیست قرار دارد. زیستگاههای مهمی از جمله کولگ، قلارنگ، مانشت، کبیرکوه و بانکول از جمله کانونهای گوناگونی زیستگاهی این استان محسوب میشوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام به انواع گونههای حیاتوحش که در مناطق زیستگاهی استان ایلام حضور دارند اشاره کرده و گفت: در این مناطق گونههایی از جمله گرگ، پلنگ ایرانی، خرس قهوهای، کاراکال، کل و بز وحشی، قوچ و میش، افعی دم عنکبوتی، شاهین، جغد، عقاب طلایی و سارگپه زیست میکنند.