آغاز پایش هوشمند ورود و خروج اتباع خارجی در مرز دوغارون

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، امیرالله شمقدری در حاشیه سفر به مرز دوغارون و بازدید از طرح بیومتریک هویت اتباع خارجی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: مراحل نخست اجرای این طرح تابستان امسال با موفقیت در مرز دوغارون به پایان رسید.

وی افزود: طرح بیومتریک هویت اتباع خارجی با هم‌افزایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی خراسان رضوی و تایباد در دوغارون به سرانجام رسیده است که نقش زیادی در ساماندهی ورود و خروج اتباع خارجی به ایران از طریق معبر رسمی دوغارون دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مرز دوغارون نخستین معبر ورود و خروج اتباع افغانستانی به ایران به شمار می‌رود که اهمیت اجرای طرح بیومتریک را در این مرز دوچندان کرده است.

وی گفت: طرح بیومتریک هویت اتباع خارجی به زودی در مرزهای هوایی کشور هم راه‌اندازی خواهد شد که با اجرایی شدن آن، ورود و خروج همه اتباع خارجی رصد و پایش می‌شود.

شمقدری در ادامه افزود: بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستان از سمت مرز دوغارون به کشورشان با تلاش و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تایباد در حال انجام است و روال عادی خود را دارد، آزمایش‌های بیومتریک شامل ثبت اثر انگشت، عنبیه و چهره اتباع می‌شود که سوابق آن‌ها ثبت شده تا بعد از انتقال، امکان ورود مجدد به کشور را نداشته باشند.

