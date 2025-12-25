سرپرست پلیس فتا استان خبرداد؛
برداشت غیرمجاز ۳۰ میلیاردی از حساب ۳۲ شهروند شیرازی
سرپرست پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری ۲ مرد شیرازی که با کپی کردن کارتهای عابر بانک شهروندان اقدام به برداشت ۳۰ میلیارد ریال از حساب شکات کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی، بیان کرد: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند با وجود اینکه کارت عابر بانک آنها نزد خودشان بوده است، اما مبالغ زیادی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است.
وی بیان داشت: پس از اخذ اظهارات مالباختگان، این موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و کارشناسان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.
سرپرست پلیس فتا استان ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از مراجعه به یکی از فروشگاههای سطح شیراز حسابشان خالی و مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
سرهنگ ظهرابی با بیان اینکه مأموران در مرحله تحقیقات متوجه شدند متهمین پرونده اقدام به کپی کردن کارتهای بانکی شهروندان مینمودند، گفت: با بررسیهای تکمیلی در این خصوص، هر دو نفر مورد شناسایی و به همراه تجهیزات اسکیمر دستگیر شدند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهمین در تحقیقات پلیسی تاکنون به کلاهبرداری از ۳۲ نفر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال با این روش اعتراف کرده که با بررسی کارشناسان این پلیس در خصوص کپی کارتها، تعداد شکات بیش از این تعداد است.
وی ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت به صورت اسکیم، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را خودشان انجام دهند؛ چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکانپذیر نخواهد بود.
سرپرست پلیس فتا استان فرس با بیان اینکه تغییر رمز دورهای یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است، توصیه کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا از طریق شماره تماس 096380 گزارش کنند.