رئیس کانون بازنشستگان تهران مطرح کرد؛

لزوم اصلاح سیاست‌های مزدی و درمانی بازنشستگان/ دولت باید پاسخگوی بدهی‌های انباشته به تأمین اجتماعی باشد

لزوم اصلاح سیاست‌های مزدی و درمانی بازنشستگان/ دولت باید پاسخگوی بدهی‌های انباشته به تأمین اجتماعی باشد
رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گفت: صیانت از اموال سازمان تأمین اجتماعی، اجرای دقیق قوانین مرتبط با متناسب‌سازی حقوق، پیگیری مطالبات انباشته از دولت و اصلاح سیاست‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم، از مهم‌ترین مطالبات جامعه بازنشستگان و کارگران کشور است.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، در چهاردهمین اردوی زیارتی ـ آموزشی اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران استان مازندران که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: انتقاد سازنده می‌تواند اصلاح ساختارها را پیش ببرد و انسجام تشکل‌های بازنشستگی یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت چانه‌زنی در سطح ملی است. 

وی ادامه داد: حرکت‌های مطالبه‌گرانه زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر قانون، هم‌افزایی تشکیلاتی و حفظ وحدت میان نهادهای کارگری و بازنشستگی باشد.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران افزود: مالکیت اموال سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان امانت کارگران و بازنشستگان است و صیانت از این دارایی‌ها ضروری است.

دهقان‌کیا بیان کرد: در این بخش، روند انباشت بدهی دولت‌های مختلف به سازمان و پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده برای الزام دولت به به‌روزرسانی این بدهی‌ها مطابق قوانین بالادستی بررسی شد. 

وی ادامه داد: نتایج این پیگیری‌ها در دیوان عدالت اداری و مراجع بالادستی، جایگاه قانونی سازمان تأمین اجتماعی را در مطالبه به‌روزرسانی بدهی‌ها تثبیت کرده و نمونه‌ای موفق از دفاع حقوقی مؤثر از بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه شد.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران تصریح کرد: روند اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گرفت و تلاش‌ها برای اصلاح فرمول‌های پیشنهادی و جلوگیری از کاهش حقوق واقعی بازنشستگان ارائه شد. هماهنگی میان تشکل‌های بازنشستگی، مجلس شورای اسلامی و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان عامل اصلی تحقق این اصلاحات معرفی شد. وی افزود: اجرای مرحله‌ای متناسب‌سازی، به‌ویژه برای حداقل‌بگیران، و استمرار پرداخت برخی مزایای حمایتی در همین چارچوب ارزیابی شد.

 تأکید کانون بازنشستگان تهران بر اصلاح سیاست‌های مزدی و درمانی بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران بیان کرد: پیوند دستمزد با معیشت بازنشستگان و نقش تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در نزدیک‌کردن دستمزدها به نرخ تورم، از محورهای اصلی نشست اخیر این کانون بوده است.

دهقان‌کیا بیان کرد:  هماهنگی تشکیلاتی میان نهادهای صنفی می‌تواند با ایجاد فشار قانونی و اجتماعی، زمینه اصلاح تصمیمات مزدی را فراهم کند.

وی عنوان کرد: وضعیت درمان بازنشستگان از دیگر محورهای مهم این نشست بوده و بررسی روند اجرای قانون الزام درمان نشان می‌دهد درمان مستقیم در سال‌های ابتدایی کارآمد عمل کرده اما تغییر تدریجی سیاست‌ها به سمت درمان غیرمستقیم و افزایش سهم پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، چالش‌های جدی برای بازنشستگان ایجاد کرده است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران بیان کرد: کمبود زیرساخت‌های درمانی، فرسودگی تجهیزات مراکز ملکی و فاصله معنادار دریافتی پزشکان در این مراکز نسبت به بخش خصوصی، باعث کاهش انگیزه پزشکان برای فعالیت در شبکه تأمین اجتماعی و افزایش ارجاع بیماران به خارج از این شبکه شده است.

دهقان‌کیا افزود: ضرورت بازنگری در سیاست‌های حوزه درمان، تجهیز مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح نظام پرداخت به پزشکان و شفاف‌سازی مرز تعهدات بیمه پایه و بیمه تکمیلی، از تأکیدات جدی حاضران در نشست بوده است. همچنین تصمیمات مرتبط با بیمه تکمیلی باید متناسب با ظرفیت واقعی مراکز درمانی و در چارچوب قوانین بالادستی اتخاذ شود.

وی در پایان تصریح کرد: پاسخگویی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی نسبت به وضعیت معیشت و درمان بازنشستگان و ارائه گزارش عملکرد شفاف از سوی مسئولانی که طی سال‌های گذشته در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داشته‌اند، ضرورتی انکارناپذیر است. این نشست بر استمرار مطالبه‌گری قانونی، حفظ انسجام تشکیلاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی برای صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان تأکید داشت.

