مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

تنها راه برون‌رفت اقتصاد استان، گردشگری است
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با تأکید بر نقش راهبردی گردشگری در آینده اقتصاد استان گفت: در شرایطی که بخش‌های صنعت و کشاورزی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، گردشگری تنها مسیر نجات اقتصاد فارس است و اگر نتوانیم به پرسش‌های اساسی این حوزه پاسخ دهیم، ادامه فعالیت با ساختار فعلی توجیهی نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در نشست جامعه هتلداران استان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری اظهار کرد: من صمیمانه به آینده امیدوارم و باور دارم که درهای توسعه گشوده خواهد شد. فضای پیشِ‌رو، فضای گردشگری است و با توجه به وضعیت موجود در صنایع و کشاورزی، تنها راه برون‌رفت اقتصاد استان، اتکا به گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به ضرورت پاسخگویی به چهار پرسش کلیدی در حوزه گردشگری افزود: نخستین پرسش این است که تا چه اندازه برای جذب سرمایه‌گذاران اقدام کرده‌ایم و آیا واقعاً برای حضور آن‌ها در فارس فرش قرمز پهن کرده‌ایم یا خیر. اگر طی شش ماه نتوانیم سرمایه‌گذاری مؤثر جذب کنیم، باید در عملکرد خود تجدیدنظر جدی داشته باشیم.

مریدی دومین شاخص ارزیابی را سطح اشغال تخت‌های اقامتی دانست و گفت: سطح اشغال هتل‌ها باید به عددی متناسب و قابل قبول برسد. سومین پرسش نیز به حوزه صنایع‌دستی مربوط می‌شود؛ اینکه در هر جشنواره و نمایشگاه چه میزان فروش واقعی داشته‌ایم، چراکه اهمیت جشنواره‌ها به میزان فروش آن‌هاست، نه صرفاً برگزاری‌شان.

وی چهارمین محور را بهره‌گیری مؤثر از فضای دیجیتال عنوان کرد و افزود: اگر نتوانیم از ابزارهای نوین و ظرفیت‌های دیجیتال به‌روز استفاده کنیم، از رقابت عقب خواهیم ماند. اگر پاسخ روشنی به این چهار پرسش نداشته باشیم، وجود اداره‌کل میراث فرهنگی اهمیتی نخواهد داشت و حتی نبود آن نیز سودمندتر خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با انتقاد از دخالت در نرخ‌گذاری خدمات اقامتی تصریح کرد: اینکه برای هتلداران نرخ تعیین کنیم، واقعاً شرم‌آور است. قرار نیست دایه مهربان‌تر از مادر باشیم؛ هتلداران بهتر از هر کسی می‌دانند چگونه بازار خود را مدیریت کنند.

مریدی گفت: اگر قرار است رویدادی برگزار شود، چرا باید هتل‌ها متحمل تخفیف‌های اجباری شوند؟ اگر این رویدادها قرار نیست به رونق صنعت گردشگری منجر شود، اساساً چرا برگزار می‌شوند؟ شور و هیجان متعلق به برگزارکنندگان است، اما نباید صنعت گردشگری متضرر شود؛ هرچند خود هتلداران نیز در برخی موارد کوتاه آمده‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه شیراز در گردشگری کشور گفت: اینجا شیراز است و همه باید این موضوع را درک کنند. گردشگری یک صنعت است و در صنعت، ارائه خدمات رایگان معنا ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به ضرورت حفظ حریم سرمایه‌گذاران اظهار کرد: اینجا حریم هتلداران است و هیچ فرد یا نهادی بدون اذن آن‌ها حق ورود و دخالت ندارد. نمی‌شود سرمایه‌گذاری انجام شود اما امکان بهره‌برداری از آن فراهم نباشد.

مریدی در پایان خطاب به جامعه هتلداران استان تأکید کرد: هتلداران باید با اقتدار از حریم حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری خود دفاع کنند. این صنعت با سرمایه، ریسک و تلاش شما شکل گرفته و هیچ‌کس حق ندارد بدون نظر شما در آن دخالت کند.

