خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی موتور چهارچرخ در سواحل محمودآباد

راه‌اندازی موتور چهارچرخ در سواحل محمودآباد
کد خبر : 1732778
لینک کوتاه کپی شد.

برای اولین بار در کشور، موتور چهارچرخ اورژانس در ساحل محمودآباد راه‌اندازی شد تا دسترسی سریع‌تر به خدمات اورژانس و مراقبت‌های پیش بیمارستانی در این منطقه تسهیل شود

به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس مازندران اعلام کرد: برای اولین بار در کشور، موتور چهارچرخ اورژانس در ساحل محمودآباد راه‌اندازی شد.

دکتر فرزاد گوهردهی گفت، این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اورژانس و مراقبت‌های پیش بیمارستانی  به مسافران و ساکنان اطراف این منطقه انجام شده است. 

وی بیان کرد، راه‌اندازی این موتور چهارچرخ اورژانس، امکان دسترسی سریع‌تر به نقاط دشوار و پرتردد ساحل را فراهم می‌کند و در نتیجه، کیفیت خدمات مراقبت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در این منطقه را بهبود می‌بخشد. این اقدام می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر سواحل و مناطق دیدنی کشور در جهت ارتقای سطح خدمات اورژانس و سلامت عمومی باشد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا