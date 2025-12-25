به گزارش ایلنا، رئیس اورژانس مازندران اعلام کرد: برای اولین بار در کشور، موتور چهارچرخ اورژانس در ساحل محمودآباد راه‌اندازی شد.

دکتر فرزاد گوهردهی گفت، این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اورژانس و مراقبت‌های پیش بیمارستانی به مسافران و ساکنان اطراف این منطقه انجام شده است.

وی بیان کرد، راه‌اندازی این موتور چهارچرخ اورژانس، امکان دسترسی سریع‌تر به نقاط دشوار و پرتردد ساحل را فراهم می‌کند و در نتیجه، کیفیت خدمات مراقبت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در این منطقه را بهبود می‌بخشد. این اقدام می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر سواحل و مناطق دیدنی کشور در جهت ارتقای سطح خدمات اورژانس و سلامت عمومی باشد.

