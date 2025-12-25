خبرگزاری کار ایران
با حضور استاندار اذربایجان غربی؛

واحد سردخانه، سورتینگ و بسته بندی اشنویه افتتاح شد

با حضور استاندار آذربایجان غربی با هدف توسعه و تقویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان واحد سردخانه، سورتینگ و بسته بندی اشنویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد سردخانه، سورتینگ و بسته بندی اشنویه، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در حوزه کشاورزی استان به بهره برداری رسید.

این واحد با قابلیت سورتینگ ۱۵ هزار تنی و سردخانه ۱۲ هزار تنی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یک هکتار اجرایی شده و امروز به بهره برداری رسید.

با باره برداری از این واحد کشاورزی زمینه اشتغال ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم در اشنویه فراهم می شود.

گفتنی است؛اشنویه یکی از شهرستان های آذربایجان غربی با ظرفیت بالای کشاورزی است و در مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اشنویه به باغات اختصاص دارد.

همچنین بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ سیب در این شهرستان وجود دارد که سالانه ۲۰۰ هزار تن سیب و ۵۰۰ تن گیلاس تولیدی اشنویه به کشورهای اروپایی، هندوستان روسیه و عراق صادر می‌شود.

