ادامه تجمع صنفی کارگران قند خاورمیانه شوش برای بازگشت همکاران اخراجی

به گزارش‌ خبرنگار ایلنا از خوزستان، کارگران این شرکت با برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند.

تجمع‌کنندگان با تأکید بر پیگیری مطالبات قانونی، از مسئولان شهرستان شوش و مدیران استانی درخواست کردند با نگاهی جهادی و مسئولانه برای حل مشکلات موجود وارد عمل شوند.

براساس گفته‌های کارگران، بی‌توجهی به مطالبات معیشتی و وضعیت شغلی نیروها، موجب تداوم اعتراضات شده و آنان انتظار دارند با گفت‌وگوی مستقیم و تصمیم‌گیری فوری، از تشدید نارضایتی‌ها جلوگیری شود.

کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش همچنین اعلام کردند که هدف آنان از این تجمع، صرفاً احقاق حقوق قانونی، حفظ امنیت شغلی و بازگشت همکاران اخراجی به محیط کار است و امیدوارند با ورود جدی مسئولان، این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

