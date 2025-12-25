خبرگزاری کار ایران
ادامه تجمع صنفی کارگران قند خاورمیانه شوش برای بازگشت همکاران اخراجی

تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش امروز پنجشنبه وارد چهارمین روز خود شد.

به گزارش‌ خبرنگار ایلنا از خوزستان،  کارگران این شرکت با برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند.

تجمع‌کنندگان با تأکید بر پیگیری مطالبات قانونی، از مسئولان شهرستان شوش و مدیران استانی درخواست کردند با نگاهی جهادی و مسئولانه برای حل مشکلات موجود وارد عمل شوند.

براساس گفته‌های کارگران، بی‌توجهی به مطالبات معیشتی و وضعیت شغلی نیروها، موجب تداوم اعتراضات شده و آنان انتظار دارند با گفت‌وگوی مستقیم و تصمیم‌گیری فوری، از تشدید نارضایتی‌ها جلوگیری شود.

کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش همچنین اعلام کردند که هدف آنان از این تجمع، صرفاً احقاق حقوق قانونی، حفظ امنیت شغلی و بازگشت همکاران اخراجی به محیط کار است و امیدوارند با ورود جدی مسئولان، این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

 

