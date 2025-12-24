خبرگزاری کار ایران
دادستان همدان خبر داد:

قتل مرد 38 ساله همدانی با سلاح شکاری

دادستان همدان به وقوع یک فقره قتل در پی اختلافات شخصی و انجام درگیری در یکی از خیابان‌های همدان اشاره کرده و در این رابطه گفت: یک مرد 38 ساله در خیابان فرهنگ همدان با سلاح شکاری به قتل رسیده است.

 

به گزارش ایلنا، عباس نجفی افزود: حوالی ساعت 20:30 دقیقه امشب 2 جوان حدود 38 ساله که با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند در جلو مغازه سوپر مارکت در خیابان فرهنگ به علت اختلافات شخصی با هم درگیر می‌شوند.

وی به تشریح جزئیات وقوع این جنایت پرداخته و در این خصوص ادامه داد: متأسفانه در این درگیری شخصی، یکی از طرفین با سلاح شکاری به قتل رسیده است. تحقیقات پلیس در رابطه با این جنایت با جدیت ادامه دارد.

