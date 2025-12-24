قتل مرد 38 ساله همدانی با سلاح شکاری

به گزارش ایلنا، عباس نجفی افزود: حوالی ساعت 20:30 دقیقه امشب 2 جوان حدود 38 ساله که با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند در جلو مغازه سوپر مارکت در خیابان فرهنگ به علت اختلافات شخصی با هم درگیر می‌شوند.

وی به تشریح جزئیات وقوع این جنایت پرداخته و در این خصوص ادامه داد: متأسفانه در این درگیری شخصی، یکی از طرفین با سلاح شکاری به قتل رسیده است. تحقیقات پلیس در رابطه با این جنایت با جدیت ادامه دارد.

