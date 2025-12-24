به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان با واکاوی‌های اطلاعاتی از عبور یک محموله سنگین موادمخدر از حوزه شهرستان قلعه‌گنج مطلع شدند. مأموران در فرایند یک عملیات شبانه، یک دستگاه خودروی مشکوک را در محدوده یکی از محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی به درگیری مسلحانه سرنشینان این خودرو با مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر اشاره کرده و ادامه داد: در این عملیات شبانه، قاچاقچیان که توان فرار از محل را نداشتند خودروی حامل موادمخدر را در یک نقطه متوقف کردند. سپس خودروی مذکور را آتش زدند و با استفاده از تاریکی هوا فرار کرده و از دید خارج شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان به حجم موادمخدر کشف شده از خودروی قاچاقچیان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از خودروی برجای مانده از این قاچاقچیان به عنوان سوداگران مرگ حدود 500 کیلوگرم شیشه معدوم شده کشف شد. همچنین پاکسازی محدوده این عملیات در حال انجام است.

