خبرگزاری کار ایران
500 کیلوگرم موادمخدر شیشه در قلعه‌گنج کرمان کشف شد / آتش‌سوزی خودروی حامل موادمخدر و فرار قاچاقچیان

کد خبر : 1732669
فرمانده انتظامی استان کرمان به عدم موفقیت قاچاقچیان در انتقال محموله موادمخدر در این استان اشاره کرده و گفت: قاچاقچیان مسلح در انتقال محموله 500 کیلوگرمی موادمخدر شیشه از حوزه شهرستان قلعه‌گنج از توابع این استان ناکام ماندند و قاچاقچیان پس از به آتش‌کشیدن خودرو، فرار کردند.

به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان با واکاوی‌های اطلاعاتی از عبور یک محموله سنگین موادمخدر از حوزه شهرستان قلعه‌گنج مطلع شدند. مأموران در فرایند یک عملیات شبانه، یک دستگاه خودروی مشکوک را در محدوده یکی از محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی به درگیری مسلحانه سرنشینان این خودرو با مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر اشاره کرده و ادامه داد: در این عملیات شبانه، قاچاقچیان که توان فرار از محل را نداشتند خودروی حامل موادمخدر را در یک نقطه متوقف کردند. سپس خودروی مذکور را آتش زدند و با استفاده از تاریکی هوا فرار کرده و از دید خارج شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان به حجم موادمخدر کشف شده از خودروی قاچاقچیان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: از خودروی برجای مانده از این قاچاقچیان به عنوان سوداگران مرگ حدود 500 کیلوگرم شیشه معدوم شده کشف شد. همچنین پاکسازی محدوده این عملیات در حال انجام است.

