به گزارش ایلنا، سردار عباس غلامشاهی افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه 16 خدمه غیرایرانی این کشتی که قصد خروج از آب‌های سرزمینی کشور ایران داشتند را دستگیر کردند.

وی به روند رسیدگی و فرایند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و خدمه غیرایرانی آن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.

