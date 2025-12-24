فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه خبر داد:
توقیف کشتی حامل 4 میلیون لیتر سوخت قاچاق در آبهای خلیجفارس / 16 خدمه غیرایرانی کشتی دستگیر شدند
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: رزمندگان این نیرو در یک عملیات دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل 4 میلیون لیتر سوخت قاچاق را توقیف کنند.
به گزارش ایلنا، سردار عباس غلامشاهی افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه 16 خدمه غیرایرانی این کشتی که قصد خروج از آبهای سرزمینی کشور ایران داشتند را دستگیر کردند.
وی به روند رسیدگی و فرایند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و خدمه غیرایرانی آن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.