آمادگی کامل مدیریت شهری اراک برای ساماندهی شرایط فصل زمستان

به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: با برگزاری سلسله جلسات ستاد زمستانه و برنامه‌ریزی دقیق، ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی، شهرداری اراک در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد تا در صورت بروز بارش برف و یخ‌زدگی، خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه انجام شود و ترددها در شهر با چالش روبرو نگردد.

وی به امکانات شهرداری اراک در حوزه ماشین‌آلات اشاره کرده و ادامه داد: انواع ماشین‌آلات برف‌روب، شن‌پاش، نمک‌پاش مکانیزه، بیل‌های زنجیری، گریدر و مخازن نمک به‌صورت کامل تجهیز و سازماندهی شده‌اند و مجموعه مدیریت شهری اراک از نظر امکانات و تجهیزات هیچ کمبودی برای مدیریت شرایط زمستانی ندارد.

شهردار اراک به پیامدهای زیست‌محیطی نمک‌پاشی اشاره کرده و اظهار داشت: اگرچه نمک‌پاشی یکی از روش‌های مؤثر برای جلوگیری از یخ‌زدگی معابر است، اما این اقدام می‌تواند آسیب‌های جدی به آسفالت، فضای سبز شهری، درختان و منابع آب زیرزمینی وارد کند و موجب افزایش فرسایش معابر و هزینه‌های نگهداری شود.

محمودی به چالش‌هایی که پس از عملیات نمک‌پاشی ایجاد می‌شود اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: شست‌وشوی معابر برای کاهش آسیب نمک به آسفالت ضروری است. اما باید در نظر داشت که این موضوع در شرایط کم‌آبی، خود به یک چالش جدی تبدیل می‌شود و آسیب مضاعفی به منابع آبی موجود وارد می‌کند.

وی بر رویکرد مدیریت شهری در کاهش حجم نمک‌پاشی تأکید کرده و بیان داشت: از شهروندان انتظار داریم با رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از زنجیرچرخ، لاستیک‌های یخ‌شکن، بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای سرد و برفی، شهرداری را در مدیریت بهتر معابر یاری کنند.

انتهای پیام/