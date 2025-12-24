خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ در چهاردهمین اردوی زیارتی ـ آموزشی اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان مازندران گفت: شرکت آتیه‌سازان حافظ با شبکه گسترده درمانی و ارائه خدمات جامع بیمه، پشتیبانی واقعی از بازنشستگان و تضمین عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسین رنجبران، در سالن همایش‌های هتل جهان و در اردوی کانون بازنشستگان مازندران در مشهد اظهار کرد: شرکت آتیه‌سازان حافظ با ۷۵۰ شعبه و نمایندگی در سراسر کشور و هفت نمایندگی فعال در استان، به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه بیمه تخصصی درمان در ایران فعالیت می‌کند و تمامی اقدامات آن زیر نظر وزارت بهداشت و با رعایت قوانین بالادستی انجام می‌شود.

وی با توضیح درباره ساختار و گستره فعالیت شرکت افزود: تمامی خدمات درمانی ارائه‌شده از طریق شبکه شرکت با رعایت سقف‌های قانونی و بدون سوءاستفاده از منابع انجام می‌شود و مدیریت صحیح منابع امکان ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج را فراهم کرده است.

مدیرعامل آتیه‌سازان حافظ با اشاره به همکاری نزدیک با کانون‌های بازنشستگان تأکید کرد: هماهنگی کامل میان هیأت‌مدیره کانون‌ها و شبکه درمانی شرکت موجب شده خدمات به صورت شفاف، سریع و منظم به بازنشستگان ارائه شود و پرداخت خسارات متفرقه و هزینه‌های درمانی در کمترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی آمارهای کلیدی شرکت را تشریح کرد: شبکه تحت پوشش شرکت اکنون بیش از ۱۱۰۰ مؤسسه درمانی شامل بیمارستان، داروخانه و آزمایشگاه دارد و طی سال‌های اخیر با تلاش مدیران و کارکنان، پرداخت‌های درمانی به بازنشستگان به‌موقع و با دقت بالا انجام شده است.

 رنجبران در پایان بر اهمیت پاسخگویی، شفافیت و وحدت رویه در ارائه خدمات تأکید کرد و افزود: تمامی اقدامات شرکت آتیه‌سازان حافظ با هدف حفظ کرامت بازنشستگان و ارتقای سطح رفاه آنان انجام می‌شود تا هر ایرانی با اعتماد کامل بگوید: این شرکت پشتیبان واقعی من در تأمین سلامت و درمان است.

