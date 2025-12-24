رشد چشمگیر صادرات حوزه دامپزشکی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: در این بازه زمانی 184 هزار و 735 قطعه آبزیان زینتی در قالب 23 محموله به خارج از کشور صادر شده است. همچنین در این مدت 2200 تن خوراک و مکمل آبزیان نیز در قالب 91 محموله صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش دارد.

وی به صادرات محصولات لبنی استان مرکزی به خارج کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 1770 تن محصولات لبنی در قالب 79 محموله از این استان به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69 درصد افزایش دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در این بازه زمانی 513 تن آلایش مرغی در قالب 28 محموله و همچنین 2092 تن تخم‌مرغ خوراکی در قالب 84 محموله نیز صادر شده است. در این راستا صادرات تخم‌مرغ خوراکی رشد حدود 3 برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

فتاحی تصریح کرد: در این مدت 163 تن گوشت مرغ منجمد تخم‌گذار در قالب 6 محموله و همچنین 90 هزار قطعه پولت تخم‌گذار در قالب 19 محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی بر ضرورت توسعه رویکردهای صادراتی و تداوم صادرات انواع محصولات حوزه‌های دام و طیور و آبزیان تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: استمرار این روند صادراتی بیانگر ظرفیت بالای تولیدات دامی و آبزی استان مرکزی و نقش مهم آن در تأمین نیاز بازارهای خارجی است.

