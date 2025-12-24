در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
تمهیدات بانک مسکن برای خانهدار شدن جوانان، کارگران و بازنشستگان+فیلم
مدیرعامل بانک مسکن از تامین مالی ۳۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور خبر داد و گفت که بخشی از واحدهای البرز تا پایان سال واگذار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز؛ علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن کشور در جریان بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن استان البرز در شهرک ناز و در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش این بانک بهعنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن و بازوی اجرایی دولت در ساختوساز از تأمین مالی ۳۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۵۰ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.
خورسندیان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره تمهیدات بانک مسکن برای خانهدار شدن جوانان، کارگران و بازنشستگان، اظهار کرد: بانک مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و بخش حمایتی آن، آمادگی کامل برای تأمین مالی اقشار هدف از جمله جوانان، کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی را دارد.
وی افزود: نهضت ملی مسکن دارای دو بخش است؛ یک بخش حمایتی که زمین آن توسط دستگاههای دولتی تأمین میشود و بخش دیگر مربوط به سایر پروژههاست. متقاضیانی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کرده و به بانک معرفی شوند، بدون تفاوت با سایر متقاضیان و بر اساس ضوابط تعیینشده، مشمول تسهیلات و تأمین مالی بانک مسکن خواهند شد.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه مجموع قراردادهای منعقدشده این بانک در نهضت ملی مسکن به ۱۸۵ همت میرسد، ادامه داد: تاکنون حدود ۱۴۰ همت از این رقم تخصیص یافته که نشاندهنده انجام بخش عمده تعهدات بانک است و مابقی نیز متناسب با پیشرفت پروژهها پرداخت خواهد شد.
خورسندیان درباره وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان البرز نیز گفت: در این استان حدود پنج هزار واحد مسکونی با ارزش تقریبی ۳.۲ همت قرارداد شده که از این میزان، تاکنون حدود ۱.۵ همت تخصیص یافته است. با توجه به روند پیشرفت پروژهها، پیشبینی میشود بخشی از این واحدها تا پایان سال جاری به مرحله فروش اقساطی و واگذاری برسد.
وی خاطرنشان کرد: برای تسریع در تکمیل پروژهها، واحدهایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، مشمول تأمین مالی مابهالتفاوت ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خواهند شد تا فرآیند ساخت و تحویل واحدها با سرعت بیشتری انجام شود.