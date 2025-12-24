خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امور زیربنایی شهرداری اراک:

شهرداری با رویکرد توسعه‌محور متعهد به اجرای بدون وقفه پروژه‌های عمرانی است

شهرداری با رویکرد توسعه‌محور متعهد به اجرای بدون وقفه پروژه‌های عمرانی است
کد خبر : 1732614
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری اراک گفت: شهرداری با رویکرد توسعه‌محور و نگاه بلندمدت به زیرساخت‌های شهری، متعهد به اجرای بدون وقفه پروژه‌های عمرانی است تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح‌ها در حوزه ایمنی، روان‌سازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهری بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، روح‌اله دولت‌آبادی به تأکیدات مجموعه شهرداری نسبت به ضرروت تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان اشاره داشته و در این خصوص افزود: با آغاز فصل زمستان و به‌رغم برودت هوا و بارش‌های فصلی، تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی شهر اراک بدون وقفه ادامه دارد.

وی ادامه داد: با وجود شرایط جوی نامساعد و سرمای هوا، مجموعه معاونت امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت زمان و بهره‌گیری از توان فنی پیمانکاران، اجازه توقف پروژه‌های عمرانی را نداده است و روند خدمت‌رسانی به شهروندان و ساکنان این شهر همچنان با قدرت ادامه دارد.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری اراک به وضعیت تقاطع فراهان اشاره کرده و اظهار داشت: در تقاطع غیرهمسطح فراهان، تکمیل آرماتوربندی شناژ قرنیز جنوبی عرشه، اجرای محدوده دیوار، اجرای کف‌فرش دماغه و نصب هندریل‌ها در دستور کار قرار گرفته و این عملیات‌ها مطابق زمان‌بندی در حال پیشرفت است.

دولت‌آبادی به آخرین وضعیت عملیات اجرایی تقاطع فیجان اشاره داشته و تصریح کرد: در تقاطع غیرهمسطح فیجان و در راستای ایمن‌سازی کمربندی جدید اراک - ملایر، عملیات نصب سیستم روشنایی، اجرای کابل هوایی و نصب نیوجرسی فاز نخست با هدف ارتقای ایمنی ترافیکی و کاهش مخاطرات عبوری در حال انجام است.

وی همچنین به روند اجرایی تقاطع فرودگاه اراک اشاره کرده و بیان داشت: در تقاطع غیرهمسطح فرودگاه اراک نیز عملیات بتن‌ریزی فونداسیون کوله به میزان 180 مترمکعب با رعایت کامل ضوابط فنی و استانداردهای اجرایی انجام شده که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های عمرانی حتی در شرایط زمستانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا