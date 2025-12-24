معاون امور زیربنایی شهرداری اراک:
شهرداری با رویکرد توسعهمحور متعهد به اجرای بدون وقفه پروژههای عمرانی است
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری اراک گفت: شهرداری با رویکرد توسعهمحور و نگاه بلندمدت به زیرساختهای شهری، متعهد به اجرای بدون وقفه پروژههای عمرانی است تا شهروندان هرچه سریعتر از مزایای این طرحها در حوزه ایمنی، روانسازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهری بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، روحاله دولتآبادی به تأکیدات مجموعه شهرداری نسبت به ضرروت تداوم اجرای پروژههای عمرانی در راستای خدمترسانی بهتر به شهروندان اشاره داشته و در این خصوص افزود: با آغاز فصل زمستان و بهرغم برودت هوا و بارشهای فصلی، تداوم اجرای پروژههای عمرانی شهر اراک بدون وقفه ادامه دارد.
وی ادامه داد: با وجود شرایط جوی نامساعد و سرمای هوا، مجموعه معاونت امور زیربنایی و حملونقل شهری با برنامهریزی دقیق، مدیریت زمان و بهرهگیری از توان فنی پیمانکاران، اجازه توقف پروژههای عمرانی را نداده است و روند خدمترسانی به شهروندان و ساکنان این شهر همچنان با قدرت ادامه دارد.
معاون امور زیربنایی و حملونقل شهری شهرداری اراک به وضعیت تقاطع فراهان اشاره کرده و اظهار داشت: در تقاطع غیرهمسطح فراهان، تکمیل آرماتوربندی شناژ قرنیز جنوبی عرشه، اجرای محدوده دیوار، اجرای کففرش دماغه و نصب هندریلها در دستور کار قرار گرفته و این عملیاتها مطابق زمانبندی در حال پیشرفت است.
دولتآبادی به آخرین وضعیت عملیات اجرایی تقاطع فیجان اشاره داشته و تصریح کرد: در تقاطع غیرهمسطح فیجان و در راستای ایمنسازی کمربندی جدید اراک - ملایر، عملیات نصب سیستم روشنایی، اجرای کابل هوایی و نصب نیوجرسی فاز نخست با هدف ارتقای ایمنی ترافیکی و کاهش مخاطرات عبوری در حال انجام است.
وی همچنین به روند اجرایی تقاطع فرودگاه اراک اشاره کرده و بیان داشت: در تقاطع غیرهمسطح فرودگاه اراک نیز عملیات بتنریزی فونداسیون کوله به میزان 180 مترمکعب با رعایت کامل ضوابط فنی و استانداردهای اجرایی انجام شده که نشاندهنده تداوم فعالیتهای عمرانی حتی در شرایط زمستانی است.