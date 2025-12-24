آغاز بارش برف در برخی محورهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهارداشت: طبق تصاویر ارسالی از دوربین‌های نظارتی و گزارش گشت‌های راهداری، هم اکنون در محورهای شلمزار-ناغان (خمیرمایه)، شهرکرد-اردل (تونل اردل و سه راهی جونقان)، شهرکرد-شلمزار (گردنه شلمزار) و شهرکرد-فارسان (تنگ پردنجان) بارش برف مشاهده می‌شود.

وی از رانندگان خواست در مسیرهای یاد شده با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی حرکت کنند و به هشدارهای راهداری توجه داشته باشند.

خدابخشی ادامه داد: همچنین، گروه‌های راهداری در ۴۲ راهدارخانه در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز نسبت به بازگشایی مسیرها و برف‌روبی اقدام کنند.

