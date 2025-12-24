خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام بیش از ۱۱۰۰ کاروان سلامت به سراسر کشور

اعزام بیش از ۱۱۰۰ کاروان سلامت به سراسر کشور
کد خبر : 1732453
لینک کوتاه کپی شد.

معاون جذب و سازماندهی جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اعزام یک‌هزار و ۱۷۰ کاروان سلامت به سراسر کشور و خدمت رسانی به بیش از چهار میلیون نفر توسط داوطلبین این جمعیت گفت: ۳۰۶ میلیارد تومان در هشت ماهه امسال هزینه خدمات دارویی و درمانی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید امیرحسین میرمحمد صادقی، در آیین گرامیداشت و تکریم از داوطلبان و خیرین در ارومیه از ارائه خدمات به ۲۱ استان کشور توسط هلال احمر در هشت ماهه امسال خبرداد و افزود: در این بازه زمانی ۱۳۰ میلیارد تومان از محل کمک داوطلبین و خیرین استانها هزینه شده است.

وی بااشاره به فعالیت بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب ذیل جمعیت هلال‌احمر و مشارکت ۶۱۰ هزار نفر در پروژه‌های مختلف و نقش‌آفرینی هلال‌احمر در شرایط بحرانی، جنگ ۱۲ روزه و حوزه‌های آموزشی و بهداشتی، گفت: داوطلبان بدون چشم‌داشت، بخشی از مسئولیت جامعه را برعهده گرفته‌اند.

معاون جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد:هلال احمر نهادی صرفاً امدادی نیست و در کنار مأموریت‌های امداد و نجات، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه داوطلبان، ستون اصلی فعالیت‌های انسان‌دوستانه هلال‌احمر هستند، افزود: داوطلبی به معنای حضور آگاهانه، مسئولانه و بدون انتظار پاداش در مسیر خدمت به مردم است و این فرهنگ ارزشمند، بخشی از مسئولیت اجتماعی جامعه را پوشش می‌دهد.

معاون جذب و سازماندهی جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به نقش هلال‌احمر در شرایط بحرانی و مقاطع حساس کشور تصریح کرد: این جمعیت در بحران‌ها و شرایط ویژه، همواره در کنار مردم بوده و با اتکا به سرمایه اجتماعی داوطلبان و خیرین، خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

وی با تأکید بر جایگاه استان آذربایجان‌غربی و شهر ارومیه گفت: این استان همواره مهد فرهنگ تعامل، همزیستی اقوام و روحیه مشارکت اجتماعی بوده و در حوزه خیرین و داوطلبان، این استان به عنوان استانی پیشتاز معرفی و تجلیل شد.

این مقام مسئول ادامه داد: روحیه داوطلبی در آذربایجان‌غربی ریشه‌دار است و داوطلبان این استان در سطح ملی نیز همواره نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و به‌عنوان داوطلبان برتر معرفی شده‌اند.

میرمحمدصادقی با اشاره به شعار امسال روز داوطلب با عنوان «هر مشارکتی مهم است» اظهار کرد: تجربه فعالیت‌های داوطلبانه نشان داده هر تغییر بزرگ، از قدم‌های کوچک اما مداوم و از اختصاص زمان کوتاه گرفته تا کمک‌های داوطلبانه و مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد. 

معاون جذب و سازماندهی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری اصلی جمعیت هلال‌احمر در مسیر پیش‌رو، گسترش فرهنگ داوطلبی و تحقق شعار «هر خانواده، یک داوطلب» است و انتظار می‌رود با همراهی مردم و خیرین، این مسیر بیش از پیش تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا