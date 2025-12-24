اعزام بیش از ۱۱۰۰ کاروان سلامت به سراسر کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید امیرحسین میرمحمد صادقی، در آیین گرامیداشت و تکریم از داوطلبان و خیرین در ارومیه از ارائه خدمات به ۲۱ استان کشور توسط هلال احمر در هشت ماهه امسال خبرداد و افزود: در این بازه زمانی ۱۳۰ میلیارد تومان از محل کمک داوطلبین و خیرین استانها هزینه شده است.

وی بااشاره به فعالیت بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب ذیل جمعیت هلال‌احمر و مشارکت ۶۱۰ هزار نفر در پروژه‌های مختلف و نقش‌آفرینی هلال‌احمر در شرایط بحرانی، جنگ ۱۲ روزه و حوزه‌های آموزشی و بهداشتی، گفت: داوطلبان بدون چشم‌داشت، بخشی از مسئولیت جامعه را برعهده گرفته‌اند.

معاون جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد:هلال احمر نهادی صرفاً امدادی نیست و در کنار مأموریت‌های امداد و نجات، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه داوطلبان، ستون اصلی فعالیت‌های انسان‌دوستانه هلال‌احمر هستند، افزود: داوطلبی به معنای حضور آگاهانه، مسئولانه و بدون انتظار پاداش در مسیر خدمت به مردم است و این فرهنگ ارزشمند، بخشی از مسئولیت اجتماعی جامعه را پوشش می‌دهد.

معاون جذب و سازماندهی جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به نقش هلال‌احمر در شرایط بحرانی و مقاطع حساس کشور تصریح کرد: این جمعیت در بحران‌ها و شرایط ویژه، همواره در کنار مردم بوده و با اتکا به سرمایه اجتماعی داوطلبان و خیرین، خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

وی با تأکید بر جایگاه استان آذربایجان‌غربی و شهر ارومیه گفت: این استان همواره مهد فرهنگ تعامل، همزیستی اقوام و روحیه مشارکت اجتماعی بوده و در حوزه خیرین و داوطلبان، این استان به عنوان استانی پیشتاز معرفی و تجلیل شد.

این مقام مسئول ادامه داد: روحیه داوطلبی در آذربایجان‌غربی ریشه‌دار است و داوطلبان این استان در سطح ملی نیز همواره نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و به‌عنوان داوطلبان برتر معرفی شده‌اند.

میرمحمدصادقی با اشاره به شعار امسال روز داوطلب با عنوان «هر مشارکتی مهم است» اظهار کرد: تجربه فعالیت‌های داوطلبانه نشان داده هر تغییر بزرگ، از قدم‌های کوچک اما مداوم و از اختصاص زمان کوتاه گرفته تا کمک‌های داوطلبانه و مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد.

معاون جذب و سازماندهی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری اصلی جمعیت هلال‌احمر در مسیر پیش‌رو، گسترش فرهنگ داوطلبی و تحقق شعار «هر خانواده، یک داوطلب» است و انتظار می‌رود با همراهی مردم و خیرین، این مسیر بیش از پیش تقویت شود.

