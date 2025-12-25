به گزارش خبرنگار ایلنا،، سامانه «شاد» به‌عنوان بستر اصلی آموزش مجازی، نقش محوری در استمرار فرآیند آموزشی ایفا کرده و میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم را به فضای غیرحضوری متصل ساخته است. با این حال، کیفیت خدمات، پایداری فنی و میزان آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، همچنان از محورهای اصلی انتقاد کارشناسان و کاربران این سامانه به شمار می‌رود.

با تداوم تعطیلی‌های مقطعی مدارس، بار دیگر مشکلات فنی سامانه «شاد» به دغدغه اصلی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان در آذربایجان غربی تبدیل شده است. ،مشکلاتی که از اختلال در ارسال پیام‌های صوتی و قطع و وصل شدن کلاس‌ها تا کندی شدید اینترنت و دشواری ورود به کلاس‌های آنلاین را شامل می‌شود. برخی دانش‌آموزان می‌گویند: برنامه‌ای که قرار بود دسترسی آن‌ها به آموزش را در شرایط اضطراری تسهیل کند، اکنون خود به مانعی برای حضور مؤثر در کلاس‌های مجازی تبدیل شده است، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف که بارگذاری محتوا با اختلال‌های مکرر همراه می‌شود.

گلایه والدین از گرانی اینترنت و دسترسی دشوار به شاد

برخی والدین دانش‌آموزان با انتقاد صریح از گرانی اینترنت و اختلال در دسترسی به سامانه «شاد» می‌گویند: آموزش مجازی عملاً به بار مالی جدیدی برای خانواده‌ها تبدیل شده است.

یکی از والدین در این رابطه به ایلنا گفت: اینترنتی که باید رایگان یا حداقل ارزان باشد، حالا بخش قابل‌توجهی از هزینه ماهانه ما را می‌بلعد. هر بار هم که کلاس شروع می‌شود، یا صدا قطع است یا اصلاً وارد شاد نمی‌شود.

مادر یکی از دانش‌آموزان ابتدایی نیز با اشاره به نبود امکانات کافی در خانواده‌ها به ایلنا گفت: چند دانش آموز با یک گوشی چطور هم‌زمان درس بخوانند؟ وقتی کلاس‌ها تداخل دارد، یکی از فرزندانم جا می‌ماند و از در درس عقب میافتد.

به گفته والدین ساکن مناطق مرزی ضعف پوشش اینترنت و مشکلات فنی «شاد» باعث دلسردی دانش‌آموزان شده است،بچه‌ای که مدام از کلاس بیرون می‌افتد یا نمی‌تواند تکلیفش را بفرستد، کم‌کم انگیزه‌اش را از دست می‌دهد.

یک گوشی هوشمند برای سه دانش آموز خانواده

فاطمه ابراهیمی معلمی که در منطقه سیلوانا تدریس می‌کند، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به فشار مضاعف آموزش مجازی بر خانواده‌ها گفت: خانواده ها، با مشکلاتی روبه‌رو هستند که اجازه نمی‌دهد آموزش فرزندشان به‌درستی ادامه پیدا کند.

وی نبود دسترسی مناسب به اینترنت و ابزارهای هوشمند را از مهم‌ترین موانع آموزش غیرحضوری دانست و افزود: در برخی خانواده‌ها تنها یک تلفن همراه وجود دارد که آن هم در اختیار پدر است و او شب‌ها به خانه می‌آید, زمانی که کودک دیگر توان و تمرکز لازم برای درس‌خواندن را ندارد.

به گفته این معلم، در مواردی چند دانش‌آموز یک خانواده مجبورند از یک گوشی مشترک استفاده کنند: سه دانش‌آموز خواهر و برادر دارم که تنها یک تلفن همراه دارند. طبیعی است که یکی از آن‌ها مجبور به غیبت شود و این مسئله به مرور انگیزه تحصیل را در کودکان کاهش می‌دهد.

ابراهیمی با اشاره به افت کیفیت آموزش در فضای مجازی گفت:خانه‌های کوچک، نبود فضای مناسب مطالعه و ناتوانی معلم در سنجش دقیق درک مطلب دانش‌آموز، کیفیت آموزش را به‌شدت پایین آورده است. از سوی دیگر، انرژی و تعامل کلاس حضوری که نقش مهمی در افزایش انگیزه تحصیلی دارد، در آموزش مجازی وجود ندارد.

وی همچنین تأکید کرد: برای بسیاری از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه فضایی برای تعامل اجتماعی و آرامش روانی است, برای این کودکان مدرسه نوعی پناهگاه از مشکلات فضای خانه محسوب می‌شود و آموزش مجازی این امکان را از آن‌ها گرفته است.

در مجموع، تجربه آموزش غیرحضوری در آذربایجان غربی بار دیگر نشان می‌دهد که بدون تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تأمین دسترسی برابر به اینترنت و ابزارهای هوشمند و بازنگری جدی در شیوه‌های آموزش مجازی، استمرار تعطیلی‌های مقطعی مدارس می‌تواند به تعمیق نابرابری آموزشی و کاهش انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، منجر شود.

